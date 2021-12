Insiste Diego Fusaro sui numeri dei positivi 2020 e 2021: “Mai detto che vaccini non funzionano”

Si torna a parlare di Diego Fusaro, dopo che nella giornata di ieri l’opinionista televisivo ha pubblicato un grafico che, apparentemente, evidenzia l’efficacia dei vaccini. Una teoria che in qualche modo cozza con alcuni concetti da lui portati avanti in questi mesi, come abbiamo evidenziato con un articolo specifico. Curiosamente, oggi 28 dicembre il filosofo ha ripubblicato il grafico scritto a penna, secondo cui nel 2021 il tasso di positività tende ad essere più basso rispetto a quanto registrato un anno fa. In assenza di vaccini.

Diego Fusaro finalmente commenta il raffronto tra i numeri dei positivi 2020 e 2021

Potete trovare la ricondivisione di Diego Fusaro direttamente su Facebook, con alcuni commenti da parte di coloro che lo seguono decisamente particolari. Si tratta di persone tendenzialmente allineate alle sue teorie, ma che al contempo non possono fare a meno di fargli notare che la grafica in questione tenderebbe a dare ragione proprio a coloro che durante il 2021 hanno fatto propaganda ProVax:

“Ma, professore, non è chiaro per niente. Se potesse argomentare, perché ad una prima analisi, le %, il concetto di %, smentirebbe parecchie tesi a lei care. Argomenti, oppure beh, riconsideri le sue posizioni. Insiste su questo tema?”;

“Caro Diego, non capisco cosa vuoi intendere. Dai dati che pubblichi stiamo molto ma molto meglio dell’anno scorso”;

“Hai appena pubblicato un post che fa capire quanto siano stati effettivamente efficaci i Vaccini! Vaccinatevi gente! È l’unico modo per uscirne”.

A sorpresa, al minuto 6 del filmato odierno, Diego Fusaro cita Repubblica, che ha ripreso il suo grafico, affermando di non aver mai ritenuto inefficaci i vaccini. Soprattutto dal punto di vista delle ospedalizzazioni. Il filosofo, però, si lamenta del fatto che gli stessi vaccini non ci abbiano fatto uscire dall’emergenza, avendo ancora un elevato numero di positivi. Trovate tutto su Twitter e qui di seguito, con il commento di Diego Fusaro alle teorie secondo cui lui stesso avrebbe evidenziato l’efficacia dei vaccini.

Il Leviatano tecnosanitario procede… https://t.co/InF1DTyvAx — Diego Fusaro (@DiegoFusaro) December 28, 2021

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.