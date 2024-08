Innumerevoli uscite su Pippo Baudo morto anche oggi, ma le ultime notizie ci rassicurano

Ci sono alcuni personaggi famosi che, sui social, i soliti soggetti hanno fatto morire un centinanio di volte, come abbiamo avuto modo di constatare anche oggi a proposito della voci su Pippo Baudo morto. Il noto conduttore, infatti, da tempo convive con problemi di salute che lo hanno costretto a smentire indiscrezioni estreme, ma le ultime notizie di questo venerdì sembravano effettivamente preannunciare il saluto definitivo ad un volto storico della televisione italiana. No, le cose non stanno così.

Ancora una volta uscite su Pippo Baudo morto anche oggi: le ultime notizie sono rassicuranti

Senza girarci troppo intorno, infatti, vi diciamo che dal nostro punto di vista occorre gettare acqua sul fuoco, esattamente come abbiamo fatto a fine luglio con l’ennesimo articolo di questo tipo sul nostro sito. Dunque, il presupposto dal quale partire in queste ore è che le uscite su Pippo Baudo morto anche oggi rappresentino la solita uscita clickbait concepita dai soliti geni su Facebook. Un network di pagine che sta ricondividendo lo stesso contenuto come se non ci fosse un domani, ma le ultime notizie ci rassicurano oggi.

Leggendo l’articolo puntualmente collocato nei link ai post in questione, si scopre semplicemente che la notizia del giorno riguardi l’ultimo saluto di Pippo Baudo a Tina Turner, altro personaggio famoso che ci ha lasciati. Insomma, in tributo, quello del conduttore, che periodicamente viene utilizzato per farci credere che sia stato lui a passare a miglior vita. Per fortuna, anche in questo caso possiamo smentire tutte le indiscrezioni del caso.

Come accennato in precedenza, periodicamente ci tocca rispondere ai rumors riguardanti Pippo Baudo morto, come avvenuto oggi, visto che le ultime notizie ci rassicurano sulle sue condizioni di salute. Arriverà il giorno in cui non si cercheranno più interazioni e visualizzioni in questo modo, rendendo i social un posto migliore per il pubblico italiano.

