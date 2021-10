Ingenuo chi dice che Angela Merkel rifiuta il vaccino: errore al quadrato

Siamo messi molto male se pensiamo che Angela Merkel rifiuta il vaccino ad ottobre 2021. Già, perché la bufala che crea disinformazione circola da mesi e ancora non siamo in grado di riconoscerla, nonostante anche noi abbiamo provato a trattarla a più riprese sul nostro sito. Cerchiamo di spiegarci una volta per tutte, in virtù del fatto che nelle community NoVax anche oggi vengono riportate informazioni parziali che ci conducono a fake news.

Angela Merkel rifiuta il vaccino: tutto falso ancora una volta

Perché siamo certi nel dire che la storia secondo cui Angela Merkel rifiuta il vaccino sia del tutto falsa? Personaggio diventato famoso per essere stato a lungo cancelliere tedesco, ed ora al centro di notizie completamente prive di fondamento. Come riportato anche da Euronews a suo tempo, infatti, non ha mai rifiutato un vaccino Oxford-AstraZeneca, nonostante alcune agenzie di stampa lo abbiano segnalato in modo superficiale.

Approfondimenti e titoli fuorvianti nel Regno Unito dicevano che Angela Merkel “abbia rifiutato” di ricevere la vaccinazione dall’Università di Oxford e dal colosso farmaceutico AstraZeneca, nonostante a quel tempo fossero state segnalate “1,4 milioni di dosi inutilizzate in Germania”. Molti articoli hanno citato un’intervista rilasciata dal Cancelliere al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Angela Merkel rifiuta il vaccino è una bufala. Lei si è limitata a dichiarare quanto segue: “Si tratta di un vaccino sicuro e altamente efficace, uno dei tre attualmente approvati per l’uso nell’Unione europea“. Il tutto, è stato riportato anche dal governo federale sul proprio sito web: “Tutte le autorità ci dicono che ci si può fidare di questo vaccino“, ha detto Merkel, che ha due anni in più rispetto alla soglia massima raccomandata.

In sostanza, Merkel non si è vaccinata con AstraZeneca a febbraio perché aveva due anni in più rispetto all’età consigliata. Per smentire i meme con “Angela Merkel rifiuta il vaccino” è sufficiente segnalare un articolo pubblicato in estate da Rainews 24.

