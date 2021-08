Infierisce Antinelli su Adinolfi: confronta Paola Enogu e Vanessa Ferrari con dettagli sulla mamma

Le Olimpiadi volgono ormai al termine, ma le polemiche su alcuni temi sportivi e sociali non si placano, come abbiamo avuto modo di osservare di recente con la discussione a distanza tra Mario Adinolfi ed il giornalista della Rai, Alessandro Antinelli. Quest’ultimo, oltre ad aver seguito in passato la pallavolo azzurra, è diventato famoso per essere stato scelto come bordocampista per le partite della nazionale italiana di calcio. Anche durante i recenti Europei.

Il secondo round tra Antinelli e Adinolfi su Paola Egonu

Il tema affrontato verte ancora una volta su Paola Egonu, con la nostra pallavolista scelta come portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo. A detta di Mario Adinolfi, la ragazza non aveva sufficienti meriti sportivi per ricoprire un ruolo così importante, nonostante abbia vinto praticamente tutto a livello di club. A tal proposito, come sottolineato alcuni giorni fa, c’era già stato uno screzio con Alessandro Antinelli. La questione sembrava ormai superata, ma evidentemente ci sbagliavamo secondo quanto raccolto di recente.

Il tweet di Adinolfi pubblicato in settimana, con il quale l’uomo ha evidenziato che a suo modo di vedere sarebbe stato più giusto dare il ruolo di portabandiera a Vanessa Ferrari, effettivamente fa discutere ancora. Il punto è che secondo Adinolfi, Paola Egonu ancora non abbia vinto nulla con la maglia dell’Italia, ma la medaglia arrivata in questi giorni con Vanessa Ferrari è stata solo la prima in tre partecipazioni alle Olimpiadi.

Chiaramente, prima dell’evento di Tokyo non c’erano elementi a supporto della tesi di Adinolfi su Paola Egonu e Vanessa Ferrari. Al contempo, riprendendo ironicamente il discorso su origini e razza, Alessandro Antinelli ha fatto presente al suo interlocutore che la stessa Vanessa Ferrari abbia mamma bulgara. Secondo il giornalista Rai, ad Adinolfi dà semplicemente fastidio l’orientamento sessuale della nostra pallavolista. Dallo screenshot che segue, potrete notare che sia intervenuto anche l’ex radiocronista Riccardo Cucchi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.