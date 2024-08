Infarto e malattia di Massimo Cotto: zero riscontri su causa morte per il volto di Virgin Radio

Occorre andarci piano, oggi 2 agosto, parlando di infarto e malattia di Massimo Cotto. Uno degli esponenti più importanti di Virgin Radio, progetto apprezzato da tantissimi italiani che sono soliti utilizzare questo strumento soprattutto spostandosi in auto, purtroppo è venuto a mancare nelle scorse ore. A darne l’annuncio è stata sua moglie, che tuttavia non ha fornito particolari dettagli sulla causa morte, al netto del fatto che l’uomo nelle ultime settimana avesse già avuto importanti problemi di salute.

Citazioni a caso per infarto e malattia di Massimo Cotto: non abbiamo riscontri su causa morte del giornalista di Virgin Radio

Come osservato con Bruce Willis nei giorni scorsi, spesso coi personaggi più o meno famosi è facile partire per la tangente. Ora, se da un lato l’attore americano è ancora tra noi, avendolo precisato in settimana, lo stesso purtroppo non possiamo dire per il giornalista di Virgin Radio. Il suo contributo è stato fondamentale per la crescita della radio e la mancanza di queste ore sicuramente si farà sentire. Come forma di rispetto nei confronti della sua famiglia, sarebbe il caso di non sbilanciarsi sulle ragioni che hanno portato al decesso.

Basti pensare al fatto che, in queste ore, anche le principali testate italiane ci stiano andando coi piedi di piombo. Ad esempio, Il Messaggero ha scritto che alcune settimane fa l’uomo sarebbe stato colpito da un malore. Insomma, condizionale ampiamente utilizzato oggi, come è giusto che sia quando non si hanno certezze su argomenti tanto delicati. Allo stato attuale, non è chiaro come si sia arrivati alla situazione irreversibile delle scorse ore.

Dunque, tutto questo per dire che ha poco senso al momento parlare di infarto e malattia di Massimo Cotto. Per non parlare di chi cita a caso il vaccino Covid, come sempre accade in circostanze simili, visto che abbiamo zero fonti ufficiali e definitive su causa morte per il volto di Virgin Radio che abbiamo imparato a conoscere in questi anni.

