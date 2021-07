Inesattezze di Paragone e lite pesante con Bassetti: “Sarei volgare se dicessi dove deve andare”

Occorre ricostruire la forte discussione che c’è stata in queste ore sui canali Mediaset tra Bassetti e Paragone, coi due che non se le sono mandate a dire, ma anche con una serie di precisazioni che aiutano a contestualizzare al meglio l’accaduto. Solo in questo modo, infatti, l’ennesimo scontro televisivo sul tema vaccino avrà un senso e potrà avere un significato minimo per gli italiani. Anche perché, come spesso avviene in queste circostanze, si parte da assunti sbagliato che innescano le reazioni altrui.

Come Paragone ha innescato una lite pesante con Bassetti

La lite tra Bassetti e Paragone certo non rappresenta un’eccezione sotto questo punto di vista. Va detto che il virologo non sia certo nuovo a scambi di vedute intensi in televisione, come vi abbiamo riportato alcune settimane fa sul nostro sito, ma in questo caso c’è una ragione precisa se sia partito in quarta per rispondere all’ex esponente del Movimento 5 Stelle. Solo consultando l’intera discussione, dunque, si potrà avere uno sguardo di insieme più adeguato.

Bassetti, infatti, ha risposto a tono a Paragone, il quale ritiene che i contagiati (in passato) possano evitare il vaccino fino ad un anno. Errore grossolano quello dell’ex M5S, in quanto il suo discorso va applicato a chi ha fatto una sola dose del vaccino e non a chi si trova ancora a quota zero. Vero che il limite (anche in ottica green pass) sia stato portato da sei a dodici mesi, ma la prima somministrazione resta indispensabile.

Bassetti lo ha fatto presente a Paragone e quest’ultimo ha reagito in malo modo. Il virologo viene accusato di essere costantemente sotto la luce dei riflettori, al punto che a breve potrebbe finire nella trasmissione “L’Isola dei famosi”. Seguono mezzi vaffa autocensurati ed attacchi personali, ma l’anomalia nasce fondamentalmente da un’informazione sbagliata fornita ai telespettatori dallo stesso Paragone. Su Mediaset, comunque, trovate il video in questione.

