Individuate ben 7 app Android popolari e dannose a fine 2021: lista e potenziali effetti

Sono state recuperate almeno 7 app Android particolarmente diffuse anche in Italia, al momento compromesse in termini di sicurezza. Dopo i falsi allarme dovuti ai messaggi buongiorno e buonanotte su WhatsApp, di cui vi abbiamo parlato mesi fa, oggi 26 dicembre bisogna riprendere in considerazione il malware Joker. Minaccia concreta, che ormai conosciamo da due anni circa e che, di tanto in tanto, si ripresenta infettando applicazioni che abbiamo regolarmente scaricato dal Play Store.

Risaliamo alle 7 app Android popolari e momentaneamente dannose a fine 2021

In un contesto simile, è importante consultare lo studio originale del team Pradeo, ma soprattutto risalire alle 7 app Android che allo stato attuale dobbiamo assolutamente disinstallare dai nostri smartphone. Stiamo parlando di Color Message, Safety AppLock, Convenient Scanner 2, Push Message-Texting&SMS, Emoji Wallpaper, Separate Doc Scanner e Fingertip GameBox. In particolare, occorre fare attenzione ad un’app Android chiamata Color Message che è stata scaricata più di 500.000 volte dagli utenti. A quanto pare, risulta molto diffusa anche qui in Italia.

Per quale motivo Joker è insidioso quando si “attacca” ad app Android? I ricercatori confermano che la sua attività principale sia quella di simulare click e intercettare SMS per abbonarsi a servizi premium a pagamento indesiderati all’insaputa degli utenti. Utilizzando il minor codice possibile e nascondendolo completamente, per diventare quasi del tutto immune ai vari filtri di sicurezza che abbiamo installato, Joker genera una traccia che può essere difficile da rilevare. Negli ultimi due anni, non a caso, il malware è stato trovato nascosto in centinaia di app.

Gli studiosi, a proposito delle ultime app infette che sono state individuate, evidenziano che Color Message sia stato scoperto intercettando alcuni server russi. Da quel momento, l’app è stata rimossa da Google Play, ma gli screenshot pubblicati da Pradeo mostrano che sia ancora ampiamente diffusa. Si tratta di un’app di messaggistica che “rende gli SMS divertenti e belli” ed ha ricevuto un punteggio medio molto alto sul Play Store in questi anni. Fate molta attenzione.

