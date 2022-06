Indesiderato Gnonto in Nazionale in quanto nero: la sua storia tra Inter e Juventus

In tanti hanno commentato in modo vergognoso l’esordio di Gnonto in Nazionale. Un talento che sembra indiscutibile, la cui storia va analizzata con grande attenzione, con l’Inter ormai parte del passato e gli occhi di club come Juventus, Milan e Roma su di lui. Proviamo ad affrontare un argomento alla volta, precisando concetti necessari, visto che il binomio tra calcio e razzismo continua ad essere forte, purtroppo, nel nostro Paese. Lo abbiamo evidenziato anche in passato con un altro articolo.

Dai commenti razzisti su Gnonto in Nazionale, al suo futuro tra Inter e Juventus

Partiamo proprio dalla sua storia. Gnonto ha 18 anni e ieri sera ha esordito in Nazionale, fornendo dopo pochi minuti un assist fenomenale a Pellegrini, per il momentaneo vantaggio dell’Italia contro la Germania. Premesso che nel calcio occorra sempre prudenza, lasciando il ragazzo crescere in pace con la maglia dello Zurigo, è inevitabile che ora la gente voglia capire la sua storia. Qualcuno, però, è andato oltre. Senza sapere nulla del suo passato, ritiene che per il colore della pelle non dovrebbe far parte del gruppo di Mancini.

Gnonto è nato a Verbania nel 2003 da genitori ivoriani. A conti fatti, è italiano al 100%. Dunque, nessun giochetto della Federazione, tra passaporto ed altre manovre alle quali si assiste in questi casi per naturalizzare i calciatori. Nato e cresciuto in Italia, con un’esperienza importante nel settore giovanile dell’Inter. Il ragazzo ha lasciato i nerazzurri nel 2020, firmando per lo Zurigo che gli ha promesso subito la prima squadra ed un minutaggio che non avrebbe avuto in Italia.

I commenti razzisti sono sbagliati a prescindere, ma nel caso del giovane azzurro a maggior ragione non hanno alcun senso. Dunque, Gnonto non tornerà all’Inter. O, quantomeno, la sua partenza non prevede che i nerazzurri possano avere il controllo sul suo contratto. Occhio all’interesse di Juventus, Milan e Roma. In particolare, i bianconeri sembrano molto interessati, dopo aver avviato una politica impostata sui giovani italiani.

