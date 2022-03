Indagine e convocazione via mail da Teo Luzi della Polizia Giudiziaria: l’ennesima truffa

Ci segnalano che stia tornando in queste ore la famosa mail inviata dalla Polizia Giudiziaria, con tanto di firma del Generale Teo Luzi, secondo cui saremmo indagati dalle autorità per pedopornografica. Con tanto di convocazione alla quale siamo tenuti a rispondere mediante il suddetto messaggio di posta elettronica. Un chiaro tentativo di phishing, che ci colloca su un piano differente rispetto a quello che abbiamo preso in esame mesi fa con Augias, secondo quanto riportato a suo tempo.

Una truffa la convocazione via mail da Teo Luzi della Polizia Giudiziaria

Sostanzialmente, e senza girarci troppo intorno, vi possiamo parlare senza mezzi termini di truffa a proposito della convocazione via mail da Teo Luzi della Polizia Giudiziaria. La questione è assai articolata, in quanto il Generale Teo Luzi esiste ed è un noto generale dei Carabinieri in Italia. Effettuando banalmente questa semplice ricerca, dunque, qualcuno potrebbe essere tentato di aprire il file allegato all’interno della mail. A quel punto il rischio concreto sarebbe quello di ritrovarsi con un virus sul PC o all’interno del proprio smartphone.

La smentita sul documento apparentemente firmato da Teo Luzi e dalla Polizia Giudiziaria è arrivata qualche settimana fa mediante i carabinieri della compagnia di Albenga (Liguria), con una nota ufficiale che tutti dobbiamo tenere bene a mente in queste ore. Possiamo facilmente risalire al documento in questione sul web, in modo da sgombrare il campo da ogni dubbio in merito alla presunta convocazione che evidentemente ha generato ansia per parte degli utenti.

Qualora doveste avere ancora dei dubbi sulla mail firmata dal Generale Teo Luzi, vi rimandiamo ad una comunicazione chiarissima diramata dalla Polizia, in modo da inquadrare al meglio messaggi di questo tipo. Ricordate che un’eventuale convocazione non potrebbe mai essere annunciata in queste modalità ad un cittadino italiano. Cestinate senza aprire il file allegato.

