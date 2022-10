Incongruenze sulle polaroid di Jeffrey Dahmer e la storia con Tony Hughes

Ci sarebbero forti incongruenze sulle polaroid di Jeffrey Dahmer, soprattutto provando a contestualizzare il discorso sulla storia che il serial killer ha avuto con Tony Hughes. Al di là della challenge orribile che ha preso piede su TikTok, con la quale gli utenti sono invitati a pubblicare gli scatti originali dell’assassino come riportato alcuni giorni fa, emergono alcuni dettagli che mettono quantomeno in discussione la narrazione della serie Netflix. Vediamo come stanno le cose secondo quanto raccolto.

Chiarimenti sulle polaroid di Jeffrey Dahmer e questione Tony Hughes

Ad esempio, in tanti ora pensano che buona parte delle polaroid di Jeffrey Dahmer si riferiscano a Tony Hughes. Il ragazzo sordomuto è stato effettivamente una vittima del cannibale di Milwaukee e, non a caso, è protagonista di una delle puntate più dure da digerire all’interno della suddetta serie. Le divergenze tra realtà e riproduzione sul grande schermo potrebbe coinvolgere altri aspetti, evidentemente da chiarire.

Andando oltre il discorso delle polaroid di Jeffrey Dahmer (pare che un solo scatto tra quelli circolati riguardi il ragazzo), la puntata in questione evidenzia come tra i due ci fosse una sorta di relazione stabile. Creando un elemento di rottura tra Tony Hughes e le altre vittime del serial killer. Le testimonianze raccolte tramite gli amici che frequentava Hughes sono sempre state contrastanti, al punto che oggi non possiamo avere certezze sotto questo punto di vista.

Basti pensare al fatto che, inchiodato dalla Polizia di Milwaukee tramite le polaroid di Jeffrey Dahmer, quest’ultimo abbia affermato sotto interrogatorio di non aver mai visto Tony Hughes prima della notte del suo omicidio. Versione riportata anche da diverse fonti americane, di recente costrette a tornare sulla vicenda a causa del clamore sollevato dalla serie in onda su Netflix. Insomma, alcuni capitoli del percorso di Dahmer sono e resteranno per sempre oscuri a quanto pare.

