Incomprensibile iniziativa per salvare Wade Wilson oggi dalla pena di morte dopo la sentenza

Risulta davvero incomprensibile una recente iniziativa per salvare Wade Wilson oggi dalla pena di morte, dopo la sentenza che è arrivata in questi giorni (precisamente lo scorso 27 agosto) per aver ucciso due donne nel 2019. Il suo volto è diventato nuovamente virale, soprattutto su TikTok e Facebook, in seguito alle immagini che sono state diffuse a cavallo della lettura della decisione presa dalla giuria. La sua situazione processuale è apparsa sempre molto chiara, non essendoci dubbi sulla colpevolezza dell’uomo.

Cosa sappiamo sulla recente iniziativa per salvare Wade Wilson oggi dalla pena di morte, in seguito alla sentenza di fine agosto

Sui morti, si sa, è frequente la confusione che si genera sui social, come constatato in questi mesi. In questo caso, però, abbiamo una sentenza che sgombra il campo da ogni dubbio, anche perché il killer ha quasi ucciso una terza persona che ha avuto un ruolo molto importante per la sua condanna. Situazione molto delicata, dunque, ma la fama dell’uomo acquisita sui social ha dato il via ad una raccolta fondi decisamente strana e singolare.

Stando ai post che girano in queste ore, infatti, alcune persone si sono attivate per un’iniziativa commerciale, affinché si possa riaprire il processo e comprendere se ci siano i margini per ribaltare il verdetto. Il tutto, con una certa velocità, visto che si insiste sul fatto che l’esecuzione possa essere fissata già durante il mese di settembre. Il motivo per il quale una persona del genere possa in qualche modo creare empatia, è allo stato attuale oscuro.

Vedremo nei prossimi giorni quale sarà l’evoluzione di questa vicenda, considerando il fatto che oggi appare impossibile un ribaltamento della sentenza su Wade Wilson. Come è normale che sia alla luce delle informazioni raccolte fino a questo momento. Occhio anche a potenziali brutte sorprese al momento di eventuali pagamenti da effettuare.

