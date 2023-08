Incomprensibile annuncio su Daria Bignardi morta per una malattia oggi: bufala totale

Sta prendendo piede proprio in queste ore una bufala davvero insensata, a proposito di Daria Bignardi morta a causa di una malattia oggi. Una fake news classica, che ha poco in comunque con il clickbait che nella giornata di ieri ha investito Loredana Berté, come abbiamo avuto modo di osservare tramite un altro articolo. Come nasce la storia del giorno? Al contrario di quanto avviene in circostanze simili, occorre evidenziare che la notizia falsa non è stata diffusa in origine su Facebook o tramite altri social network.

Come nasce la bufala su Daria Bignardi morta per una malattia oggi: tutte i dettagli del caso

Quali sono le informazioni raccolte fino a questo momento? Sostanzialmente, le indiscrezioni su Daria Bignardi morta per una malattia oggi hanno un’origine molto precise, in quanto la bufala totale del giorno ha preso piede tramite un banale video pubblicato su YouTube e prontamente segnalato da diversi utenti. In attesa di auspicabili provvedimenti da parte della piattaforma, al momento il filmato è ancora lì e rischia di creare ulteriore disinformazione sulle reali condizioni di salute della conduttrice.

La prima storica presentatrice del Grande Fratello, in occasione dell’edizione di apertura andata in onda a settembre 2000, da quello che ci risulta è viva e vegeta, motivo per il quale non c’è motivo per temere sulle sue condizioni. Occorre come sempre fare molta attenzione sui rumors che emergono online e cercare riscontri ufficiali prima di ricondividere determinate voci. Sempre più personaggi famosi, purtroppo, si ritrovano al centro di bufale simili, a causa dei cacciatori di visualizzioni e di interazioni.

Come sempre, dal nostro punto di vista possiamo solamente smentire tutte le indiscrezioni relative a Daria Bignarti morta a causa di una malattia oggi, dando anche uno sguardo ai suoi canali social e alla totale assenza di annunci preoccupanti tramite le principali agenzie di stampa. Diamoci un taglio.

