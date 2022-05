Incidente per Massimo Ranieri durante uno show al Teatro Diana. Ieri sera il cantautore partenopeo stava per esibirsi nella sua città, ma pochi minuti prima di conquistare il palco, mentre scendeva la scaletta, è caduto e ha battuto violentemente la schiena. L’artista è stato dunque trasportato al Cardarelli dopo l’arrivo del 118.

Massimo Ranieri è caduto mentre scendeva la scaletta al centro del palco, pochi minuti prima dell’inizio dello show al Teatro Diana di Napoli. Come raccontano alcuni testimoni al TGCom24, i musicisti hanno smesso di colpo di suonare e il pubblico, poco dopo, è stato invitato a lasciare il teatro.

Le prime notizie pubblicate nella serata di ieri parlavano di trauma cranico e “contusioni alla spalla destra e al dorso lombare”. Comprensibilmente, tra i fan del cantautore – e non solo – si è diffusa una certa preoccupazione alla quale questa mattina, tra le colonne del Corriere della Sera, risponde Marco De Antoniis di Flender Produzioni, l’agenzia che si occupa dell’agenda musicale di Massimo Ranieri.

De Antoniis chiarisce sulla dinamica dell’incidente. “Sta benissimo”, dice a gran voce per rassicurare i fan. Ecco il suo racconto:

La sala era buia, naturalmente, Massimo stava scendendo da una scaletta al centro del palco, probabilmente è rimasto abbagliato dalle luci, non l’ha vista. Ha messo un piede in fallo, è inciampato. Un attimo prima era lì, sul palco. Poi, è volato giù. Per fortuna c’erano dei medici in sala, Massimo è stato subito soccorso. È intervenuto il nostro entourage e lo staff del teatro. Ma, ripeto, sta benissimo.