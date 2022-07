Incerte le sorti di Nicholas Calì dopo l’incidente: era con Mattia Orsus Brischetto nell’Audi R8

Ci sono pervenute diverse segnalazioni, in queste ore, in merito a Nicholas Calì morto. Si tratta del ragazzo che ha ripreso Mattia Orsus Brischietto all’interno dell’Audi R8, pochi istanti prima dell’incidente per il quale quest’ultimo ha perso la vita. I due stavano sfrecciando sul Raccordo Anulare di Roma a velocità folle, prima che un pneumatico forato (questo, al momento, l’indirizzo preso dalle indagini) abbia fatto perdere il controllo dell’auto al giovane.

Cosa sappiamo su Nicholas Calì morto dopo l’incidente: aggiornamenti sull’amico di Mattia Orsus Brischetto nell’Audi R8

C’è grande incertezza sui risvolti di questa tragica storia, è giusto premetterlo. Basti pensare al fatto che, come accennato di recente, in un primo momento si era parlato di una ragazza incinta a bordo dell’Audi R8. Successivamente si è scoperto che la donna si sia trovata a passare di lì al momento dello schianto. Per questa ragione, stiamo evitando tag come “bufala” o “notizia vera”. Se qualcuno vicino alle famiglie dei due ragazzi volesse chiarire qualcosa, siamo a loro completa disposizione.

Da alcune ore, alcuni giornali e gli utenti sui social parlano di Nicholas Calì morto dopo l’incidente. Dunque, oltre a Mattia Orsus Brischetto, che era alla guida dell’Audi R8, anche il conducente che ha registrato il video avrebbe perso la vita. I giornali che riportano la notizia, però, si rifanno ad un articolo pubblicato da Il Messaggero dove in realtà viene detto altro. Calì, infatti, avrebbe riportato gravi ferite e sarebbe ricoverato al Policlinico Casilino, ma ad oggi non risulterebbe morto.

Allo stato attuale, possiamo solo rifarci ad un’analisi delle fonti, invitando tutti alla massima prudenza prima di diffondere certezze sulle condizioni delle persone. Vi faremo sapere qualora dovessero emergere altri aggiornamenti su Nicholas Calì, a pochi giorni dall‘incidente gravissimo che è costato la vita a Mattia Orsus Brischetto a bordo della sua Audi R8.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.