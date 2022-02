In tanti non hanno capito il significato di ‘Ciao ciao’: parla ‘La Rappresentante di Lista’

Arriva proprio in questi giorni un chiarimento importante a proposito del significato di ‘Ciao ciao’, brano portato al Festival di Sanremo 2022 da “La Rappresentante di lista”. Un pezzo apparentemente leggero, ma che in realtà porta con sé un messaggio più pesante di quanto si possa immaginare. Un discorso simile lo abbiamo fatto con il discorso tenuto da Sabrina Ferilli, a proposito della rassegna canora che è andata in scena la scorsa settimana. Ne abbiamo parlato sabato scorso con un articolo specifico in merito.

Chiariamoci sul significato di ‘Ciao ciao’ con ‘La Rappresentante di Lista’

Sostanzialmente, bisogna chiarirsi una volta per tutte sul significato di ‘Ciao ciao’, grazie a quanto affermato dalla voce di ‘La Rappresentante di Lista’. Di recente, infatti, il duo canoro è stato ospite di Radio Deejay, con una spiegazione particolarmente esaustiva sul pezzo così orecchiabile. Il ritmo e i contenuti, come accennato, lasciano immaginare che si tratti della classica canzone estiva, creata con il solo intento di dar vita ad un tormentone. Le cose non stanno così, secondo quanto raccolto di recente:

“Ciao Ciao è il racconto di una crisi che stiamo attraversando adesso, tra cambiamento climatico e turbamento sociale, una sorta di Dont’look up”.

Anche il ritornello della canzone aiuta a comprendere meglio il significato di ‘Ciao ciao’. Il richiamo di diverse parti del corpo, infatti, è quello relativo ad un movimento fisico con il quale tutti sono invitati a ribellarsi ai tempi moderni. Quelli caratterizzati da tanti cambiamenti, che spesso e volentieri portano ad un peggioramento delle persone e più in generale del mondo. Insomma, solo scendendo maggiormente in profondità, diventa possibile cogliere il reale messaggio del duo.

Ora dovrebbe essere più chiaro il significato di ‘Ciao ciao’, con il messaggio che ci è stato inviata da “La rappresentante di lista” evidentemente poco chiaro a tanti italiani in questi giorni.

