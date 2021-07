La stampa estera inglese non l’ha presa bene, mentre in Scozia festeggiano ancora l’Italia

La stampa estera ha osannato alcuni aspetti di Italia-Inghilterra ed in particolare la squadra di Mancini, campione d’Europa dopo ben 53 anni e ci sono stati grandi festeggiamenti in Scozia con il giornale The National che ha intitolato la prima pagina “It’s coming Rome” togliendosi un bel sassolino dalla scarpa nei confronti degli inglesi. A Glasgow c’erano tifosi scozzesi con la maglia dell’Italia pronti a festeggiare contro lo storico nemico, gli inglesi, una vendetta che attendevano con ansia dopo esser stati mandati a casa proprio dall’Inghilterra.

Tra stampa estera e festeggiamenti in Scozia per Italia-Inghilterra

Il fare piuttosto spocchioso degli inglesi, che stavano già festeggiando per il raggiungimento di un traguardo così importante, in barba a qualsiasi tipo di scaramanzia, ha reso questa vittoria dell’Italia ancora più goduriosa per gli scozzesi. Dunque, un contributo extra dopo aver preso atto questa mattina della bufala sui tifosi italiani picchiati dagli inglesi a Wembley.

La stampa estera in Scozia ride, mentre in Francia e Spagna ci fanno i complimenti. Quella inglese piange. A contempo, nelle principali città della Scozia, da Edinburgo a Glasgow, c’erano numerosi tifosi scozzesi che indossavano la maglia dell’Italia sopra a quella scozzese, senza trascurare poi i vari pub decorati con il nostro tricolore.

Tornando alla stampa estera e all’approccio verso Italia-Inghilterra, già qualche giorno fa The National aveva dedicato la prima pagina a Roberto Mancini ed alla sua Italia, vista come l’unica speranza per poter battere gli inglesi ed evitare che l’Inghilterra potesse vincere Euro 2020. Il Corriere dello Sport ci fornisce una bella rassegna.

La stragrande maggioranza degli scozzesi faceva il tifo per gli azzurri e lo si è visto proprio all’ultima parata di Donnarumma, quando non solo gli italiani hanno festeggiato in tutto il mondo, ma anche in Scozia c’è stato un vero e proprio boato.

L’Italia di Mancini ha avuto modo di salvare l’onore degli scozzesi e la più grande impresa è quella di averli battuti nel tempio del calcio, a Wembley, dove invece tutti gli inglesi erano pronti a festeggiare la vittoria dell’Inghilterra. Uno smacco che ha fatto ancor più godere i tifosi scozzesi, soprattutto quelli dal cuore profondamente indipendentista.

Diciamo che l’Italia di Mancini ha avuto numerosi tifosi in più che non erano esclusivamente di nazionalità italiana e questo ci riempie ancor più di orgoglio. Una Nazionale che ha unito davvero tutti e che ha fatto la storia del calcio internazionale. Certo, se la stampa estera scozzese esulta, il Daily Mail in Inghilterra decisamente meno, stando alla foto ad inizio articolo.

