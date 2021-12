In moto senza passeggero dal 1 marzo 2022: dal Televideo Rai ancora screen a caso

A fine 2021 prendere atto che qualcuno possa credere ancora a screen a caso provenienti dal Televideo Rai non è proprio il massimo, ma noi di Bufale dobbiamo prendere atto che stia prendendo piede la fake news secondo cui, a breve, saremo costretti andare in moto senza passeggero. Un’ulteriore mazzata per tutti coloro che amano le due ruote, dopo la probabile entrata in vigore di una legge che limiterà sensibilmente i nostri fuoristrada. Indipendentemente dal mezzo con il quale siamo soliti spostarci.

Dal Televideo Rai l’annuncio bufala creato ad hoc: in moto senza passeggero a partire da marzo 2022

Tornando alla stretta attualità, la notizia falsa del giorno richiama quella che abbiamo esaminato non molto tempo fa sul nostro sito. Ci sono apposite app, infatti, con le quali possiamo richiamare facilmente la grafica del Televideo Rai, dando l’impressione agli utenti più ingenui che una determinata notizia possa essere autentica. Partendo da questi presupposti, possiamo smentire nel modo più assoluto che sia attendibile l’annuncio secondo cui potremo andare in moto senza passeggero dal 1 marzo.

Dunque, ci sentiamo di rassicurare tutti coloro che hanno accolto con preoccupazione la notizia secondo cui saremmo destinati ad andare in moto senza passeggero dal 1 marzo 2022, in relazione ad una presunta notizia apparsa oggi 15 dicembre sul Televideo Rai. Osservando l’immagine che trovate ad inizio articolo con maggiore attenzione, vi accorgerete ad esempio che siamo fermi alla pagina 100. Ovvero quella iniziale, che non può rimandare in alcun modo ad una breaking news eventuale così specifica.

Basterebbe questo per confermarvi che siamo davanti ad una bufala. Tuttavia, nel caso in cui doveste essere ancora scettici, vi faccio presente che non esista una sola fonte che abbia confermato la presunta anticipazione del Televideo Rai. Dunque, diffidate di tutti coloro secondo cui andremo in moto senza passeggero dal 1 marzo 2022, secondo quanto appreso oggi.

