In esaurimento i biglietti per concerto di Vasco Rossi 2025 tramite Mastercard oggi

Pare siano in esaurimento i biglietti per concerto di Vasco Rossi 2025 tramite Mastercard oggi 10 luglio. Sempre sold out per Vasco Rossi nel suo ultimo tour estivo che si è concluso a Bari lo scorso 30 giugno, ma sembra proprio che il tutto possa ripetersi anche il prossimo anno durante i live dell’estate 2025. L’8 luglio si è aperta la prevendita dedicata ai fanclub e qui nel giro di appena tre ore sono stati polverizzati ben 100mila biglietti.

Un aggiornamento importante, dunque, rispetto a quanto riportato nella giornata di ieri con un altro approfondimento. Il Blasco continua a macinare record su record e questo sold out è previsto anche quando partirà la vendita libera dei biglietti concerti Vasco Rossi per il tour 2025 venerdì 12 luglio.

Quanto fatto segnare dalla prevendita dedicata ai fanclub lascia presagire una vendita piuttosto agguerrita quando da venerdì tutti potranno provare ad acquistare i biglietti concerti Vasco Rossi per il tour 2025. Ricordiamo come i titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 1 di mercoledì 10 luglio fino alle ore 12 di venerdì 12 luglio quando si aprirà la vendita generale su vivaticket.com, ticketone.it e ticketmaster.it. Tuttavia, il sold out è ad un passo.

Un nuovo tour estivo inevitabile per Vasco Rossi, visto quanto ha fatto registrare quest’anno e questa volta ci saranno località differenti, con l’apertura che avverrà allo Stadio Olimpico di Torino il 31 maggio, con una seconda data nel giorno successivo. Sarà poi anche il turno di Firenze, Roma, Napoli, Bologna e Messina. Rispetto quindi a quest’anno Vasco Rossi avrà modo di girare di più l’Italia, dando l’opportunità a più fan di poter ascoltare un suo concerto.

Con quanto accaduto durante la prevendita è praticamente certo che quanto partirà la vendita generale dei biglietti concerti Vasco Rossi per il tour 2025 venerdì 12 luglio 2024 si rischierà un sold out in pochissime ore. Non cala mai la voglia da parte dei fan del Blasco di ascoltarlo dal vivo ed è ancora più ghiotta la possibilità di assistere ad un suo concerto nel 2025 viste le tante date a disposizione.

Dunque, ultime disponibilità per i biglietti per concerto di Vasco Rossi 2025 tramite Mastercard oggi 10 luglio qui in Italia.

