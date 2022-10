In corso un down WhatApp: l’app non funziona oggi e ci sono problemi in Italia

Siamo in pieno down WhatsApp. Quest’oggi 25 ottobre sembra ci siano problemi per WhatsApp, la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo sta riscontrando qualche malfunzionamento che la rende praticamente inutilizzabile. Il down si è verificato dalle prime ore di questa mattinata, sono tante le segnalazioni arrivate sui vari forum, ma al momento non sembra emergere una causa specifica utile a rispondere alla domanda “perché non funziona?“.



Dunque, nessuna truffa o cose strane rispetto a quanto riportato nei mesi scorsi. Se quindi avete notato dei problemi su WhatsApp, non pensate che siano legati a problemi di internet o del proprio smartphone, è l’applicazione che è andata in down. Ci sono segnalazioni da ogni zona d’Italia, quindi non è una problematica circoscritta ad un luogo preciso, WhatsApp non funziona su molti smartphone.

Andando più nello specifico tale down riguarda l’impossibilità di inviare o ricevere qualsiasi tipo di messaggio, ciò chiaramente impedisce di utilizzare correttamente tale applicazione. Il team di WhatsApp sembra essere già al corrente di tale down che non dovrebbe durare ancora a lungo, già in passato sono capitate situazioni di questo tipo e nel giro di pochissimo tempo sono state prontamente risolte.

Per ora sussistono quindi ancora delle problematiche serie su WhatsApp, perché se non è in grado di mandare e ricevere messaggi non ha alcun tipo di utilità. Chi utilizza tale app di messaggistica anche in ambito lavorativo sicuramente sarà piuttosto infastidito da questo down WhatsApp, ma non dovrebbero esserci ancora tante ore di attesa per la ripresa completa.

Si tratta di disservizi che nel giro di poco tempo vengono prontamente risolti, se quindi anche voi oggi 25 ottobre avete riscontrato un down di WhatsApp non preoccupatevi, tutto si risolverà in automatico in poco tempo. Non dovrete fare alcun tipo di aggiornamento, tutto si risolverà in modo semplice. Per ora non sono giunte spiegazioni più specifiche a riguardo, ci sarà stato evidentemente qualche danno ai server, ma toccherà al team di sviluppatori di WhatsApp risolvere il tutto e spiegare cosa sia successo. Aggiornamenti in tempo reale sul down WhatsApp tramite DownDetector.



