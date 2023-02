In cerca della compagna di Elly Schlein e prime sentenze affrettate sui suoi studi

Ci sono subito le prime speculazioni riguardanti il nuovo leader del PD, al punto che oggi tutti sono alla ricerca della compagna di Elly Schlein, senza dimenticare alcune sentenze evidentemente frettolose a proposito dei suoi studi. Andiamo con ordine ed analizziamo i due punti singolarmente, rifacendoci ad interviste e a dichiarazioni di persone maggiormente addentrate su temi sensibili che coinvolgono questo emergente personaggio politico.

Stanno già cercando la compagna di Elly Schlein, mentre arrivando le prime sentenze affrettate sui suoi studi

Altro contributo sul nuovo Segretario del PD, dunque, dopo quello di pochi giorni fa. Per quanto concerne la compagna di Elly Schlein, ad oggi l’unico spunto da prendere in esame riguarda una sua recente dichiarazione pubblica, quando ha confermato di aver amato sia uomini che donne. Attualmente, ha una fidanzata, ma per rispetto della sua privacy non ne ha mai rivelato l’identità. Tesi, questa, confermata anche da alcune testate autorevoli a cavallo dell’ultimo fine settimana.

Staremo a vedere per quanto tempo durerà questo status, visto che la recente vittoria politica per forza di cose l’ha fatta finire sotto la luce dei riflettori. A 360 gradi. Passando invece agli studi e alla formazione scolastica di Elly Schlein, questa mattina Selvaggia Lucarelli ha evidenziato su Twitter come Italo Bocchino abbia riportato notizie false sul conto del nuovo Segretario del PD. In particolare, non corrisponderebbero al vero le voci secondo cui la donna avrebbe studiato in costose scuole private.

La smentita verte sul fatto che Elly Schlein abbia studiato solo presso scuole pubbliche, eliminando tutti i luoghi comuni che stanno caratterizzando il suo profilo da alcune ore a questa parte. Selvaggia Lucarelli ha citato in questo senso il post pubblicato su Facebook da un docente del liceo di Lugano frequentato a suo tempo dal nuovo numero uno del PD. Insomma, non solo tormentoni sulla compagna di Elly Schlein.

