In barella all’ufficio postale per ritirare la pensione, Poste Italiane: “Scelta dei familiari”

In barella all’ufficio postale per ritirare la pensione. È quanto accaduto a Crotone nella giornata di martedì 31 agosto quando una signora anziana è stata trasportata all’ufficio postale di via Paternostro su di una barella. Il caso è stato ripreso da più testate, e quel momento in cui la signora faceva il suo ingresso è stato immortalato da un passante che ha registrato un video.

I nostri lettori ci chiedono di verificare quanto riportato da Occhio Notizie. Secondo gli autori, la signora sarebbe stata costretta ad accedere personalmente all’ufficio postale in quanto i suoi parenti erano sprovvisti di delega. Circostanza reale, questa, confermata dalle stesse Poste Italiane in un comunicato diffuso da Fanpage:

Poste Italiane ha agito nel pieno rispetto delle norme vigenti, che tutelano i cittadini e garantiscono la regolarità delle operazioni che li riguardano. In particolare, la pensione in questione viene accreditata su un libretto postale Nominativo Ordinario, intestato alla sola titolare della pensione. Di conseguenza, il ritiro della pensione può avvenire solo da parte della diretta interessata o da altra persona provvista di regolare delega o procura ad agire con relativi documenti d’identità a supporto. Nel caso specifico, il giorno 31 agosto si sono presentate in ufficio postale due persone che, dichiarandosi familiari stretti di una cliente impossibilitata a recarsi in ufficio, volevano riscuotere la pensione senza alcuna documentazione comprovante la relazione familiare o la delega ad effettuare l’operazione. Il personale ha illustrato agli interessati le procedure in essere, specificando che era sufficiente recuperare la delega necessaria a effettuare l’operazione e la relativa documentazione a supporto. La scelta dei familiari invece è stata quella di far trasportare la pensionata in ambulanza presso l’ufficio postale; a seguito di ciò si è proceduto all’erogazione della pensione. Poste Italiane coglie l’occasione per ribadire che il ritiro della pensione può avvenire anche tramite ATM–Postamat se titolari di Postamat, Carta Libretto, Postepay Evolution o Carta Inps.

La decisione, dunque, è stata presa dai familiari che hanno preferito il trasporto in ambulanza della pensionata anziché recuperare una delega.

