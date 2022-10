In arrivo un Ufficiale Giudiziario per Pamela Prati al Grande Fratello VIP

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e non ci saranno sorprese molto gradite per Pamela Prati. La showgirl sarà di nuovo al centro del ciclone, ma questa volta non c’entra nulla la vicenda truffa Mark Caltagirone. Dopo infatti aver confidato ad Alfonso Signorini, durante la puntata di lunedì, tutto il suo dramma per la truffa sentimentale, ora Pamela Prati dovrà fronteggiare un ufficiale giudiziario.

Per quale motivo sta per arrivare un Ufficiale Giudiziario per Pamela Prati al Grande Fratello VIP

Un altro aspetto da trattare sull’ex showgirl, dopo quello dei giorni scorsi. Secondo quanto riportato da Leggo, nella casa più spiata d’Italia è in arrivo un ufficiale giudiziario per recuperare le spese legali dovute da Pamela Prati per aver perso, in primo grado e in appello, una causa civile che aveva disposto nei confronti di una palestra romana. La notifica avverrà a questo punto all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove appunto si presenterà questo ufficiale giudiziario.

Difficile che tutto ciò possa avvenire sotto sorveglianza delle telecamere, ma con molta probabilità sarà un argomento che verrà trattato da Alfonso Signorini. Anche perché bisogna dire come il terzo pignorato sia proprio la società produttrice della trasmissione di Mediaset, visto come Pamela Prati abbia attualmente un contratto in essere. Questo è il motivo per cui l’atto si ritrova ad essere notificato direttamente al Grande Fratello Vip, ossia il domicilio temporaneo lavorativo di Pamela Prati.

Semplicemente sono state seguite le regole del codice di procedura civile. Una bella mazzata per Pamela Prati che dovrà fare i conti con un ufficiale giudiziario mentre si ritrova ad essere uno dei protagonisti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip che già sta facendo parlare molto di sé dai primi giorni della messa in onda.

La showgirl ha perso quindi la causa contro la palestra romana che aveva denunciato, ma è stata anche condannata a rifondere le spese di lite, quelle utilizzate per difendersi. Tra l’altro da diversi anni Pamela Prati è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, ma fino ad ora non è stato possibile recuperarle.

