Improvviso down WhatsApp, Facebook e Instagram: problemi versione web che non funziona

Improvviso down WhatsApp, Instagram e Facebook oggi, con problemi riscontrati soprattutto con la versione web delle due app che non funziona dalle 16:30 circa qui in Italia. Insomma, tra un aggiornamento e l’altro, come quello che abbiamo trattato pochi giorni fa con un altro articolo, anche qualche disservizio imprevisto da prendere immediatamente in considerazione. Stando ai primi test effettuati, è possibile che si tratti di un malfunzionamento riguadante la sola versione web delle due app, ma allo stato attuale abbiamo informazioni troppo frammentarie in merito.

Cosa sappiamo sull’improvisto down WhatsApp, Instagram e Facebook: attenzione ai problemi con la versione web che non funziona

Allo stato attuale, possiamo avanzare solo ipotesi a proposito dell’improvviso down WhatsApp, Instagram e Facebook, se non altro perché come riportato poco fa sembrerebbe che i problemi siano emersi solo con la versione web che non funziona. Ad esempio, con rete mobile la versione Android di entrambe le piattaforme non fa emergere particolari criticità al momento della pubblicazione del nostro pezzo.

Non si hanno comunicazioni ufficiali sul down WhatsApp, che come sempre avviene in queste circostanze, pare aver colpito anche gli altri due colossi Facebook e Instagram. Resta da capire, e ci proveremo nei prossimi minuti, se i problemi in questione riguardino uno specifico operatore, oppure un’area geografica ben delimitata. Mentre andiamo online, le indicazioni di Down Detector non consentono di essere più specifici.

Stiamo monitorando eventuali comunicazioni ufficiali da parte dello staff, che al momento non si è ancora esposto su quello che sta avvenendo oggi 6 giugno. Di sicuro i problemi sono reali, come testimoniato dalla curva delle segnalazioni che si nota dalla pagina appena linkata. L’auspicio, come sempre, è che il down WhatsApp, Facebook e Instagram possa rientrare nel più breve tempo possibile qui da noi, visto che sta creando disagi a non pochi utenti da alcuni minuti a questa parte.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.