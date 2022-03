Imprecisioni su malattia ed alopecia di Jada Pinckett dopo lo schiaffo di Willy Smith a Chris Rock

Agli Oscar 2022 ha fatto scalpore il gesto di Will Smith che si è scagliato con uno schiaffo contro il comico Chris Rock per aver fatto una battuta sulla malattia della moglie, Jada Pinkett Smith. Un gesto forte che ha scioccato tutti, ma che Chris Rock ha incassato abbastanza bene, ma cos’è che ha fatto scattare così tanta rabbia in Will Smith? Il comico americano ha preso in giro la calvizie della moglie di Smith, un problema che ha da qualche anno e che le ha causato tanta sofferenza.

Chiariamo dettagli su malattia ed alopecia di Jada Pinckett dopo lo schiaffo di Willy Smith a Chris Rock

Dunque, occorre qualche informazione extra dopo il nostro primo articolo a tema. Jada Pinkett Smith soffre infatti di alopecia, un disturbo autoimmune che attacca i follicoli piliferi provocando calvizie a chiazze e perdita di capelli. Per lei non è stato semplice affrontare questo problema, ne ha parlato per la prima volta nel 2018 durante il suo programma Red Table Talk.

Jada Pinkett Smith ha spiegato come sia stato terribile quando ha visto che, durante una semplice doccia, i suoi capelli cadevano improvvisamente a ciocche. Sono stati anni difficili, ma ora ha imparato ad accettare la sua patologia. Più nel dettaglio la malattia di Jada Pinkett Smith è l’alopecia areata, una condizione che si verifica quando il sistema immunitario attacca i follicoli piliferi e provoca la caduta dei capelli, di solito colpisce la testa e il viso. Ne parla anche la Treccani.

I capelli tendono a cadere in piccole chiazze rotonde, ma ci sono anche casi in cui la caduta dei capelli risulta essere più ampia. In genere chi è affetto da alopecia è una persona assolutamente sana, non ha insomma altri sintomi. Le cause dell’alopecia, di cui soffre Jada Pinkett Smith, non sono in realtà ben specificate. Gli esperti non hanno del tutto compreso il perché ci sia quest’attacco immunitario ai follicoli piliferi. Probabile che di base ci siano più che altro fattori genetici ed ambientali che hanno un ruolo di primo piano tra le cause.

L’alopecia areata di Jada Pinkett è però alquanto comune in quei pazienti che si ritrovano con altri disordini immunitari come ad esempio dermatite atopica, tiroidite, celiachia, vitiligine e altre allergie. A proposito della sua malattia, dopo lo schiaffo di Willy Smith a Chris Rock, è bene precisare come l’alopecia non sia contagiosa.

