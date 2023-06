Imperdonabili uscite sulla piccola Kata ritrovata a Firenze: i titolacci rallentano le ricerche

Una vera e propria bufala, purtroppo, quella relativa alla piccola Kata ritrovata, considerando il fatto che la bambina cresciuta a Firenze al momento non è ancora tornata a casa. Come se non bastassero i primi titolacci clickbait trapelati pochi giorni dopo la scomparsa della bimba, stando anche a quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, ora occorre fare i conti con il caso opposto. Nel tentativo di strappare visualizzazioni, infatti, alcune pagine Facebook stanno alimentando notizie che non hanno alcun fondamento.

Bufala totale sulla piccola Kata ritrovata a Firenze: nessun aggiornamento sulla bambina scomparsa

Tutti noi vorremmo dare l’annuncio sulla piccola Kata ritrovata, ma allo stato attuale le agenzie di stampa non forniscono segnali positivi sotto questo punto di vista. Anzi, alimentare fake news di questo tipo vuol dire soltanto innescare un meccanismo mentale per gli italiani che potrebbe rallentare non poco le ricerche. Una sorta di rilassamento, mescolato a sollievo, che non ha alcun aspetto positivo. Insomma, occorre darci un taglio e prestare attenzione solo ai siti autorevoli in situazioni simili.

Prima di scrivere il nostro articolo di oggi abbiamo osservato con grande attenzione le principali agenzie di stampa che operano in Italia, nella speranza di trovare conferme alle voci sulla piccola Kata ritrovata, dopo che la bambina è stata segnalata come scomparsa a Firenze. Nulla da fare, in quanto post come quelli che potete osservare nell’immagine ad inizio articolo si riferiscono soltanto a titoli acchiappaclick.

Alla luce di rumors mai confermati, sia sulla peggiore fine possibile per la bambina, sia per il lieto finale di questa storia, nel caso in cui dovessero venire a galla riscontri ufficiali, li porteremo immediatamente alla vostra attenzione. Per ora, con grande dispiacere, tocca soltanto smentire le indiscrezioni di questa domenica in merito alla piccola Kata ritrovata a Firenze. Fate attenzione alle fonti che utilizzate.

