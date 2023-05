Il video virale del civile russo colpito dal drone (che non era un civile)

Ci segnalano i nostri contatti il presunto video virale del civile russo colpito dal drone. Sorpresa, il video esiste solamente nelle “fonti russe”, e basta osservarlo con attenzione per notare che la figura ivi rappresentata è tutto tranne che un civile.

E il video viene diffuso per estratti in modo da nascondere che l’esplosione della sua barca non è dovuta ad un drone.

Ma andiamo con ordine.



Sui canali Telegram filorussi è passato il video sfocato di un individuo su una barca a remi. Viene sorvolato da un drone, gesticola di volersi arrendere, c’è un’eplosione.

Nello stile tipico delle Fonti Russe, note per diffondere video decontestualizzati e a bassa risoluzione per mistificarne il contenuto, il video viene diffuso ad alta risoluzione e con una musica tradizionale Russa sincopata e a tutto volume al posto della traccia audio.

Un po’ come i video bufala su TikTok. Esattamente come i video bufala di TikTok.

E infatti c’è una variante TikTok del video.

Nella ricostruzione filorussa rilanciata anche da account europei un “povero pescatore Russo” è stato inseguito da un drone militare Ucraino e bombardato per sadismo nazista.

Ma in realtà sia il bombardamento che la qualifica di civile sono fasulle.

Innanzitutto in base ad una ricostruzione dell’evento la zona è inibita alla pesca, essendo zona militare. La figura a bordo della nave peraltro indossa insegne militari, tra cui il simbolo della Z tipica dell’invasore Russo e sulla barca ha un elmetto e un lanciarazzi. Non il genere di articoli che indosseresti per andare a pesca.

Fonti di zona descrivono la figura come un soldato russo mandato a raccogliere testimonianze e identificare i caduti russi nella zona.

E sin qui potremmo considerare un atto di pietà non bombardare un nemico mandato non a combattere, ma identificare i suoi morti. Il problema è che nel video completo si vede che l’esplosione parte da sotto la barca, non al di sopra della barca.

Sentendosi seguito dal drone, il soldato russo è finito su una delle mine presenti ed è esploso.

Fine.

Conclusione

Il video virale del civile russo colpito dal drone non raffigura un civile russo e lo stesso non viene colpito da un drone: è un soldato che sbatte su una mina.

