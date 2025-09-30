Il video dell’uomo che tira una secchiata d’acqua addosso alla politica ProPal è un deepfake

Il video dell’uomo che tira una secchiata d’acqua addosso alla politica ProPal è un deepfake: parliamo ovviamente di un video pubblicato da un account “spunta blu” e ricondiviso da un account X italiano.

Video che ha però una lunga storia che lo vede diventare una catena che attraversa deepfake, propaganda e pregiudizio.

Il video nasce, come ricostruito dai colleghi fact checkers del portale Full Facts il quattro luglio del 2025 su un terzo account spunta blu, dedito alla creazione di video deepfake in cui lo stesso personaggio, “Scott Cheggs il Bravo di Estrema Destra superdotato” si aggira tra personaggi odiati gettando secchiate d’acqua in nome della sua appartenenza politica.

L’oggetto del suo disprezzo in questo caso era la deputata Zarah Sultanah, colpevole agli occhi del “superdotato di estrema destra” di aver chiesto il rispetto dei diritti dei palestinesi e quindi essere oggetto della sua vendetta deepfake.

Anche in questo caso il video è imperfetto: “Scott Cheggs” appare proprietario di una enorme pancia da birra, ma gambette corte e magre da ragazzino e mutandoni distorti, dettagli in cui le AI tendono a latitare.

Il 29 settembre il video viene integralmente ricaricato (non condiviso: ricaricato) da un secondo account spunta blu, sedicente “Ateista libero pensatore che vuole esporre l’Islam” (inteso come “i mali dell’Islam”) che, contemporaneamente, inserisce nella sua bio la frase “Am Yisrael Chai”, denotando quindi vicinanza ad Israele.

Dopo questo passaggio il video deepfake arriva in Italia.

