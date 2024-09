Il video dell’incidente aereo in Brasile generato con CG

Ci segnalano i nostri contatti un video dell’incidente aereo in Brasile, con ovvio riferimento all’incidente del 9 Agosto, generato con CG. Abbiamo visto infatti molte fake news sull’incidente di Vinhedo.

Questo video, diffuso su Facebook e TikTok non fa eccezione.

Una ripresa del sinistro esiste (attenzione, immagini forti), ad esempio pubblicata dal portale RAI. Dalla ripresa del sinistro e dai dati in possesso della stampa si evince che il sinistro riguarda un ATR-72 della compagnia Voepass, il volo Voepass Linhas Aéreas 2283.

La livrea dei mezzi Voepass è gialla e bianca, col logo testuale della compagnia chiaraente istoriato sulla livrea.

Il dato è evidente dalle foto aeree dei rottami dell’ATR-72, le cui parti più grandi riportano ancora leggibili parti del logo testuale e una piccola parte del giallo dipinto sulla parte posteriore del velivolo

Torniamo ora al presunto video pubbblicato sui social: il velivolo diventa un mezzo Air Caraibes, compagnia Francese con sede nelle Antille Francesi in un video e Lufthansa, commpagnia tedesca nel secondo.

In entrambi i video le fiamme “glitchano” sui motori, in entrambi i video il velivolo si “schianta” su un palazzo vicino autodistruggendosi in una nuvola di fumo senza che lo stesso riceva il minimo danno

Tutte queste anomalie fanno pensare ad un video in CG composto con “asset” precompilati, ovvero modelli grafici di aerei disegnati in computer graphics inseriti in uno scenario di distruzione.

L’autore non si è peritato però neppure di verificare il modello e la compagnia dell’aereo realmente coinvolto.

Conclusione

Entrambi i video sono ricostruiti in CG, usando modelli disegnati digitalmente di aerei con livree Lufthansa e Air Caraibes al posto del reale velivolo Voepass.

Esiste un reale video dello schianto, ed esistono foto relative al relitto.

