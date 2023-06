Le bufale non conoscono stagione: è estate e torna il video dell’Europarlamentare che sniffa cocaina. La prima apparizione è stata come vedremo ad Aprile, ma torna periodicamente di mese in mese, in diverse lingue.

Ovviamente parte della “guerra ibrida” che vede nei continui e grotteschi tentativi di gettare discredito sulle autorità Europee una vera e propria religione e arma spesso filorussa: tanto qualcuno che vi crederà si trova.

Il video dell’Europarlamentare che sniffa cocaina è una fake news

Partiamo dalle basi: nel video non ci sono Europarlamentari e non c’è cocaina.

C’è una persona ben determinata, e voi che avete condiviso, beh, sappiate che la persona che avete accusato non sarà certo contenta delle vostre azioni.

Parliamo di Jens Maier deputato tedesco del partito Alternative für Deutschland, partito conservatore euroscettico e basato su una agenda conservatrice e anti-immigrazionista.

Non esattamente lo specimen dell’ipotetico Europarlamentare aperto all’uso di stupefacenti, membro del Bundestag fino al 2021. Maier però ha un’altra fondamentale debolezza: ama, per sua stessa ammissione “le patatine fritte e il tabacco da fiuto”.

Ovviamente chi diffonde le fake news si guarda bene dall’usare video a qualità decente: esattamente come nelle trasmissioni di “misteri” dove un’immagine sfocata diventa improbabili avvistamenti di UFO, gnomi e altri simili creature dell’immaginario.

In un video ad alta risoluzione lo si vede estrarre una scatola di tabacco da fiuto e porlo sulla mano. Prodotto riconoscibile per il tipico colore marrone.

Il tabacco da fiuto è un prodotto ancora molto diffuso in Germania, sebbene sia diventato raro da noi (era, comunque, il prediletto di Enzo Tortora). A differenza di sigarette e sigari, il tabacco da fiuto non presenta fumo passivo e non comporta l’inalazione di catrame e prodotti della combustione. Resta comunque l’assunzione di nicotina, in forma ancora più diretta, ma non siamo qui per dirvi cosa è bene per la vostra salute.

Conclusione

Siamo infatti qui per dirvi che il video ritrae Jens Maier, parlamentare tedesco fino al 2021, intento a fare uso di tabacco da fiuto.

