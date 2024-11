Ci segnalano i nostri contatti un video Facebook (archiviato qui) che mostrerebbe un aereo che porta un altro aereo. Il commentatore “originale”, che come vedremo originale non è, sentenzia che “l’aereo può portare un altro aereo ma non il mio bagaglio perché è troppo pesante?? Addio”

Si tratta di un video in AI, e di un utente che, come è nell’uso attuale dei social, prende un contenuto di successo e lo ripubblica facendolo suo per ottenere la stessa viralità.

Il video dell’aereo che porta un altro aereo è fatto con AI (e il commento è copiato)

Il commento viene da un video TikTok (in originale qui) contenente lo stesso contenuto generato con AI, presentato non dal pubblicatore originale ma da una commentatrice.

Lo stesso identico commento, però in lingua inglese, ottiene ben 197500mila like e 1179, un clout (“Peso virtuale”, la misura del successo di una interazione social) assai ragguardevole, probabilmente lo stesso identico obiettivo che chi ha ridiffuso il commento in altre lingue e/o su altri social perseguiva.

In realtà si tratta semplicemente di un “video concetto” pubblicato da pagine come UNILAD che raffigura l’idea teorica dello “Sky-Docking”, connettere due aerei in volo.

A sua volta questo video si basa sul concetto reale di air refueling, la capacità di alcuni velivoli, perlopiù militari, di ricevere un “rabbocco del carburante” da altri velivoli specializzati.

Ovviamente, non nelle forme e nei modi, fisicamente impossibili, palesati nel video generato con AI.

