Il video della “Luna gigante al Polo Nord” è stato creato digitalmente, non è reale

Un video pubblicato nel 2021 su varie pagine Facebook (BCS, per esempio) sta ritornando in circolo sulle chat private. Il filmato mostrerebbe la Luna gigante vista dal Polo Nord, e i lettori di Bufale.net chiedono di verificare.

L’effetto è certamente suggestivo: il nostro satellite naturale spunta dall’orizzonte e si presenta di grandi dimensioni.

Luna gigante al Polo Nord, cosa dicono sui social

Secondo i social, ciò che vediamo è la Luna gigante al Polo Nord. Il video è stato segnalato anche dai colleghi di Maldita.es i quali riportano una versione alternativa del contenuto in analisi:

Immagina di sederti in questo luogo (tra Russia e Canada al Polo Nord) quando la luna appare per 30 secondi e dopo aver bloccato il Sole per 5 secondi scompare.

Come detto in apertura, il filmato è certamente suggestivo. In realtà si tratta di un’elaborazione grafica, dunque ciò che vediamo non corrisponde al vero.

Il video originale

Con una ricerca inversa per immagini, scopriamo che il video originale è stato pubblicato su TikTok il 17 maggio 2021 dall’utente Aleksey che anche su Twitter si presenta come il creatore del video.

Aleksey sostiene di aver venduto l’NFT dell’opera al marketplace Smaugs. Su Instagram Aleksey si presenta come un “creator digitale”.

Conclusioni

Il filmato della Luna gigante al Polo Nord è un’elaborazione grafica creata dall’utente Aleksey, non mostra dunque immagini reali.

