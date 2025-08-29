Il video del proprietario dell’auto più carica di TikTok è un video di satira

Ci segnalano i nostri contatti un video dove un soggetto si dichiara “proprietario dell’auto più carica di TikTok”, affidando allo stesso social le sue invettive per aver perso la patente, “sequestrata a casa delle segnalazioni”.

Parliamo ovviamente della vettura resa virale per aver apparentemente percorso tutta Italia, arrivando dal meridione fino a Genova (o quantomeno, con un chiaro avvistamento a Roma e una immatricolazione di Ragusa) con un carico così esorbitante da schiacciarne le sospensioni in terra e, secondo un breve esame del chilometraggio, Euro 3 con quasi 440mila chilometri all’ultima revisione del 2023, una revisione in arrivo nel prossimo mese e l’assicurazione non ancora registrata in digitale (oppure assente).

E di un soggetto che non è il conducente, ma un personaggio di satira.

In un video del 17 Agosto infatti l’attore/influencer si finse Pino Pagano il “suicida di Sanremo” che nel 1995 fu protagonista di una scena in cui egli veniva salvato in diretta dal noto conduttore recentemente venuto a mancare, a suo dire una scena orchestrata per colmare un buco di scaletta data dall’improvvisa assenza di Elton John.

Questa volta il personaggio mascherato si finge il proprietario dell’ormai celebre autoveicolo, rampognando gli utenti della Rete e lamentando che il trasporto merci gli sarebbe costato 5000 euro.

Ovviamente si tratta di ragebait: l’utente si è reso parafulmine degli odi della rete, suscitando acredini anche verso “le spie” allo scopo di cavalcare un algoritmo che premia le condivisioni a prescindere da come le stesse vengono ottenute.

Una serie di liti tra utenti, sostanzialmente, vale come un contenuto di elevato prestigio agli occhi dei social.

