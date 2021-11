Il video del professor Sucharit Bahkdi è un concentrato di disinformazione, per questo piace ai novax

Il professor Sucharit Bahkdi viene presentato dalla pagina Salute e Alimentazione in un post del 14 maggio. Il video è in lingua originale, per questo viene tradotto in italiano da una voce fuori campo. “Se già ti sei vaccinato non guardare questo video di un prof di microbiologia”. Nel filmato, infatti, Bahkdi mette insieme gli argomenti più cari ai no-vax: il vaccino come “terapia genica sperimentale”, l’improbabile tossicità della proteina spike e dunque tutti gli eventi avversi correlati all’immunizzazione.

Confusione, disinformazione e bufale

Il video è stato pubblicato per la prima volta su Rumble dal canale The New American, un magazine statunitense di estrema destra. Sostanzialmente, Sucharit Bahkdi sostiene che i vaccini siano inefficaci e pericolosi, in primo luogo perché gli anticorpi trasmessi dall’iniezione non sarebbero in grado di arrivare ai polmoni, in secondo luogo perché la proteina spike sarebbe causa di trombosi.

Della presunta tossicità della proteina spike abbiamo già parlato in questo articolo. In poche parole la proteina spike non è affatto tossica. Il fronte antivaccinista parla di trombosi per via della lettura distorta di uno studio che, al contrario, ne dimostra la sicurezza e l’efficacia. “Dopo la vaccinazione non ci sono proteine ​​spike libere che si snodano attraverso il corpo e distruggono i nostri vasi sanguigni”. Il fatto che esista uno studio, dunque, non dimostra che esista per forza una correlazione tra vaccini e trombosi.

Ancora, non è vero che il vaccino non raggiunga i polmoni, come dimostra l’efficacia di tanti altri vaccini contro le malattie polmonari. Ad esempio, uno specialista in Malattie Infettive del Maryland aveva mostrato le differenze degli effetti del Covid su persone vaccinate e non vaccinate.

F acciamo notare che che le affermazioni di Bahkdi vengono smentite anche da fact checker internazionali con il conforto dei dati. The Journal, per esempio, indica che il video viene condiviso soprattutto dai no-vax senza troppe pretese né verifiche, grazie soprattutto ai toni allarmistici usati dal microbiologo che considera “ingenuo” vaccinarsi.

Chi è Sucharit Bhakdi

Come scrivono i colleghi di Facta, Bhakdi è un microbiologo thailandese naturalizzato tedesco, ex professore di microbiologia medica nelle università di Giessen e Mainz. Con lo scoppio della pandemia, Bhakdi ha iniziato a diffondere disinformazione, talvolta di taglio negazionista come nel caso del libro Corona: False Alarm?.

Per questo motivo nel maggio 202o l’Università di Mainz ha preso la distanze dalle sue affermazioni con una nota pubblicata sul sito dell’Ateneo.

Quindi?

Il professor Sucharit Bhakdi è dunque l’ennesimo personaggio che i no-vax celebrano come idolo, alla pari di Christian Perronne e Sherri Tenpenny. Le teorie da loro esposte non sono mai confortate da riscontri ufficiali, ma i loro discorsi sono sufficienti per ottenere il consenso degli antivaccinisti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.