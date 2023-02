Il video del cane che ulula prima del terremoto in Turchia ci solleva una serie di domande che chi lo sta viralizzando in queste ore non si è mai posto.

Ed anche se voleste porli a noi tali dubbi, non potremmo che dirvi che non vi è modo alcuno di rispondere.

Non con gli elementi che abbiamo.

Il video del cane che ulula prima del terremoto in Turchia e i dubbi del caso

È pur vero che è diffusa una serie di circostanze aneddotiche secondo cui i cani esibirebbero comportamenti alterati: ma come tutte le circostanze aneddotiche non esistono prove scientifiche al riguardo.

Il Bollettino della Società Sismologica Americana si è pronunciato in passato dichiarando che le circostanze aneddotiche non costituiscono prova scientifica. In base a ricerche approfondite si è dimostrato che “Ho visto un cane che faceva cose strane” non è semplicemente una prova scientifica. I medesimi comportamenti sono stati riscontrati in altre circostanze, senza un nesso chiaro col terremoto.

Questo video si presenta coi tratti caratteristici di quelle narrazioni, la versione moderna di “Mi ha detto mio cugino/un mio caro amico che un cane prevedeva i terremoti”

C’è un cane che ulula in una città, la cui architettura si presenta mediorientale.

Fine. Il video sembra girato in serata, e questo è quanto.

Quando è stato girato? Dove è stato girato?

Queste domande renderebbero possibile dirimere un dubbio che oggi non è possibile esaminare.

Abbiamo visto molte testimonianze sul terremoto in Turchia dimostratesi delle Fake News. Questa non è proprio classificabile al momento.

