Il video del bowling con automobile in Cina è un prodotto dell’AI

Ci segnalano i nostri contatti un video con un’improbabile bowling con automobile in Cina. Un operaio siede su una sfera di cemento decorativa: un automobilista colpisce una sfera alle sue spalle che carambola sulla prima, sostituendosi come seduta mentre la prima sfera sbatte su una terza.

La scena è, evidentemente un video generato con un aiuto dell’AI sommando una serie di elementi.

Il video ha una didascalia sovrimposta in cinese che invita a “non ripetere l’atteggiamento pericoloso di Fang Xinggong”, probabilmente l’interprete del video.

Ma presenta una serie di elementi anomali: ad esempio i bidoni accanto al personaggio sono evidentemente piatti e monodimensionali.

L’impatto con la sfera sul lato sinistro del paraurti del veicolo lo lascia intonso, l’impatto della sfera (che poi colpirà il soggetto seduto) sul lato sinistro lascia una vistosa ammaccatura, e il soggetto seduto si muove in modo a scatti e irregolare come nella bufala dei Freyar’s Birds o uccelli mora.

Sommato all’assenza di ombre, è possibile postulare che il video sia un assemblaggio a mezzo AI di almeno tre elementi.

Sicuramente la scena non è mai esistita, ma l’automobile, il soggetto e i bidoni sono stati filmati o generati in momenti diversi (nel caso dei bidoni, sicuramente generati) per poi essere assemblati ed editati con una magia digitale, inserendo l’assurdo effetto nebbia.

