Il video degli ortodossi che protestano contro Zelensky è un falso già visto, e non a caso alle Olimpiadi. La narrazione è la stessa identica che abbiamo visto in diversi “portali Doppelganger”, ovvero siti che imitano i loghi di testate famose per diffondere fake news e relativa alle Olimpiadi.

In quel caso particolare, una manifestazione di Cristiani a Parigi precedente e scollegata dalle Olimpiadi fu falsamente descritta come “una protesta di cristiani contro l’Ultima Cena Trans e Woke” (in realtà un baccanale greco). In questo caso invece le scene dal pacifico pellegrinaggio verso il Lavra di Počajiv, dedicato all’Assunzione della Vergine, sono state spacciate per una protesta di Ortodossi.

Il video degli ortodossi che protestano contro Zelensky è un falso già visto

Come confermato dalla Chiesa Ortodossa Ucraina, con tanto di foto che dimostrano che si tratta dello stesso evento, si tratta di una processione in nome della Vergine Maria che si tiene annualmente dalla città di Kam’janec’-Podil’s’kyj a duecento km di distanza e prevede giorni di cammino (in questo caso dal 19 al 25).

Secondo la tradizione Ucraina il monastero di Počajiv non è stato fondato nel XVI secolo come da fonti storiche, ma almeno tre secoli prima durante l’invasione mongola della Russia da monaci di Kiev che avrebbero assistito al prodigio divino della Vergine Maria, nelle sue vesti di Theotokos (Santa Madre di Dio) avvolta da una colonna di fiamme.

Col suo piede infuocato la Santa Vergine avrebbe quindi bruciato la sua orma su una pietra, facendo scaturire una santa acqua curativa che ha spinto i monaci a restare e a creare un culto santo di cui il pellegrinaggio è ancora parte.

Secondo la falsa narrazione filorussa invece i personaggi in colonna starebbero protestando contro “l’abolizione del Cristianesimo da parte di Zelensky”: questa una nota e recente fake news di cui abbiamo parlato in un precedente articolo.

Il video è stato pubblicato dalla Chiesa Ortodossa Ucraina, accettata e in piena attività, mentre una recente riforma ha posto limiti all’uso delle proprietà statali da parte della Chiesa Ortodossa Russa, vicina al Cremlino e favorevole all’invasione, ritenuta per questo collaborazionista.

Il “doppelganger” ha semplicemente aggiunto un brano rap di Eminem per dare alla pacifica cerimonia un’aura violenta e bellicosa.

Come per le Olimpiadi, si prende un video di una diversa manifestazione e si imbastisce una falsa storia.

