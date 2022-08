Il video degli agricoltori dei Paesi Bassi non riguarda le proteste sul clima: e questo sarebbe un fact checking rapido ed efficiente. Converrà comunque entrare nel dettaglio.

Parliamo di una segnalazione del 19 Agosto, relativa secondo i condivisori agli agricoltori dei Paesi Bassi che “da più di un mese bloccano la nazione contro leggi pseudo-ambientali“.

Ovviamente, come abbiamo avuto modo di vedere esaminando il rapporto IDMO di Luglio, tutto questo rientra nella perdurante (e falsa) narrazione per cui non esistono eventi di cambiamento climatico e, nonostante ogni contraria evidenza, i “Poteri Forti” vogliano convincere le persone del contrario per affamarli e guidare al “Nuovo Ordine Mondiale”.

Anche in questo caso siamo di fronte ad un tipo di mistificzione che conosciamo: il video è reale, ma la descrizione è artefatta.

Il video degli agricoltori dei Paesi Bassi non riguarda le proteste sul clima

In questo caso il video collega le reali proteste dovute a norme che richiedono la riduzione del bestiame e dell’uso dei fertilizzanti a immagini, ben più forti e impressionanti, legate a eventi del 2015.

Si parla della protesta per i prezzi del latte delle richieste di aiuti all’Unione Europea, il tutto derivato dal crollo dei prezzi causato dalle decione della Federazione Russa di interrompere l’importazione di prodotti agricoli dall’Unione Europea nel 2014.

Il meccanismo, esaminato dai colleghi di Facta, resta lo stesso. Si prende un evento reale e lo si “reillustra” con scene che ne esagerano e ne esasperano la portata.

Questo col doppio scopo di creare disistima nel “Mainstream”, accusando giornalisti e fact checker di “non voler dare le notizie sfavorevoli” (che infatti non esistono) e nel gonfiare artificialmente una fronda di opposizione ai governi locali, sovente basata su diversi tipi di negazionismo, dal climatico alla politica esterna.

Una narrazione simile viene soventa usata dai novax, che usano immagini “stock” di proteste ed eventi pubblici per “gonfiare” la presenza a simili eventi, o dai filoputiniani.

