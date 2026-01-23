Ci segnalano un video brasiliano dei pesci uccisi da un palo della luce, video pubblicato su Instagram che ha tutto: l’account è una “spunta blu” certificata di una radio locale, contiene un appello alla sicurezza e buoni consigli. O meglio avrebbe tutto, se non mancassero una serie di elementi essenziali.

La notizia non riporta il quando e il dove: perché essi non esistono, il video è creato con Sora nel diluvio generale di video creati con AI.

Il video brasiliano dei pesci uccisi da un palo della luce è fatto con AI

Sarebbe bastato guardare attentamente il video: quando il palo cade, i cavi elettrici non si spezzano, bensì spariscono nel nulla. Nel momento in cui le acque cominciano a ribollire peraltro i pesci cominciano a saltare per aria in modo innaturale, arrivando quasi al tetto della casa come i mostri di un episodio dei Power Rangers, immobili e gommosi.

Il tutto si giustifica col fatto che si tratta di una creazione di Sora, dato evidenziato dall’analisi di SightEngine.

Come ci sia cascata una radio locale? Come per il caso della nevicata in Kamchatka, semplicemente nell’era dell’informazione 2.0 le notizie devono essere pronte e virali.

Semplicemente si guadagna molto di può pubblicando articoli a getto continuo e senza alcuna verifica, eventualmente scusandosi dopo essere stati colti in fatto e giurando che il fact checking sarà fatto la prossima volta anziché perdere tempo (e click) a farlo prima, nel timore che arrivando secondi non si sia più rilevanti.

