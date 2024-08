Questa mattina ci avete segnalato in massa su X un vergognoso post omofobo sul vaiolo delle scimmie con la foto di Sammy Basso. Abbiamo delle buone notizie: l’account troll che l’ha creato è stato cancellato, probabilmente sotto il peso delle segnalazioni alla moderazione ma, assai più probabilmente sotto il peso delle segnalazioni al proprietario della foto.

Infatti la foto è del biologo, scrittore e attivita Sammy Basso, afflitto da progeria, la c.d. “Malattia dell’invecchiamento precoce”, o sindrome di Hutchinson-Gilford, una laminopatia che provoca in giovane età sintomi compatibili con l’invecchiamento fisiologico tali da condannare chi vi convive a trovarsi già a vent’anni in un corpo squassato da tutte le c.d. malattie della terza età con aspettativa di vita gravemente ridotta.

Il vergognoso post omofobo sul vaiolo delle scimmie con la foto di Sammy Basso

Il vergognoso post utilizza in modo improprio la sindrome di Hutchinson-Gilford per provocare l’interlocutore, diffondendo la falsa ed omofobica teoria secondo cui MPox, impropriamente chiamato “il vaiolo delle scimmie” sarebbe una malattia tipica degli omosessuali e da essi diffusa, usando l’immagine di Basso per descrivere un “ipotetico gay che ha preso il ‘gayolo delle scimmie'”

Non è un caso che si ricicli uno dei motteggi e degli hashtag deformati usati da troll e mattonisti (subcategoria di troll che si ispirano alle teorie politiche della destra MAGA, Trumpista e QAnon, che usano volutamente meme di infima qualità e provocatori), usato già due anni fa per diffondere teorie omofobe.

La teoria è tornata in auge recentemente tra gli ambienti sia dei troll che dei complottisti spingendoci a redigere una guida utile relativa alla malattia.

Quello che non ha potuto evitare però è stato l’abuso dell’immagine del dottor Basso, per cui ci saranno senz’altro altri rimedi.

