Probabilmente chi ha pubblicato il tweet è un accanito divoratore di The Walking Dead, visto che le parole spese da Fassino su Speranza sembrerebbero tutt’altro che benevole. Il Piero, infatti, appresa la notizia della positività al Covid-19 del ministro, avrebbe pubblicato un tweet in cui augura a Speranza una pronta guarigione e gli augura di ritornare al “colorito di sempre”.

Peccato, però, che nella foto in allegato Roberto Speranza abbia un aspetto tutt’altro che roseo. Accanto all’effige del ministro, inoltre, Fassino avrebbe aggiunto una foto di se stesso con un’espressione certamente poco rassicurante.

Il tweet

Queste le parole usate da Piero Fassino su Roberto Speranza:

Vicino con grande affetto al ministro Speranza, che con la forza e la serenità di sempre sta affrontando la prova durissima del Covid.

Auguri di rapida guarigione per averlo presto tra noi, in piena salute, con l’ottimismo e il colorito di sempre.

L’esponente del Partito Democratico ironizza sull’attuale Ministro della Salute? Chiariamo da subito che questo tweet sta circolando come screenshot e non vengono riportati link alla sua posizione originale.

No, è una bufala

Si tratta, infatti, di una bufala. Sul profilo Twitter di Piero Fassino non esiste traccia del tweet. La smentita arriva dal diretto interessato in una replica a Mariagiovanna Maglie che si chiede se sia vero. Nella versione della Maglie, inoltre, le foto dei due politici non sono riportate.

Piero Fassino interviene, dunque, e smentisce il tweet posto in analisi:

Il tweet, ovviamente, è un fake di dubbio gusto. Ovviamente tutta la mia stima e amicizia a Roberto Speranza a cui invio un affettuoso abbraccio

