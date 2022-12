Un tweet di Elon Musk contro Anthony Fauci ha portato a una reazione da parte della Casa Bianca. Il nuovo proprietario di Twitter ha attaccato il consigliere medico capo del presidente Joe Biden per la sua campagna anti-Covid.

Il tutto è avvenuto sulla stessa piattaforma, dove in un primo momento Musk ha lanciato una frecciatina contro il mondo LGBTQ+ in termini di pronomi usati nei Paesi anglofoni per indicare le persone transgender e non binarie.

Nella sua provocazione, Elon Musk ha citato Anthony Fauci e ha scatenato le polemiche.

“I miei pronomi sono Perseguire/Fauci”, queste le parole usate da Elon Musk in un tweet dell’11 dicembre.

Nel thread è intervenuto l’ex astronauta Nasa Scott Kelly, che ha invitato il proprietario di Twitter a rispettare la comunità LGBTQ+ e a correggere il tiro su Anthony Fauci:

Il capo di Tesla ha replicato:

Il tweet di Elon Musk contro Anthony Fauci non è piaciuto alla Casa Bianca. Durante una conferenza stampa, la portavoce Karine Jean-Pierre ha replicato alle accuse del proprietario di Twitter parlando di attacchi “pericolosi” e “assolutamente disgustosi”.

I strongly disagree. Forcing your pronouns upon others when they didn’t ask, and implicitly ostracizing those who don’t, is neither good nor kind to anyone.

As for Fauci, he lied to Congress and funded gain-of-function research that killed millions of people. Not awesome imo.

— Elon Musk (@elonmusk) December 12, 2022