Il trucco degli oggetti appesi al muro con la sola frizione funziona davvero? Questa una domanda rimasta da uno degli “hack e sfide virali” di TikTok che torna tutt’ora

Il trucco è il seguente: una serie di ragazzi strofinano con forza oggetti più o meno grandi alle pareti di scuole e case e questi restano ben adesi al muro, senza macchie e senza bisogno di chiodi e colla.

Molti di quei video sono ritoccati con un piccolo aiuto della AI, molti con un aiuto di collanti esterni, alcuni verosimili.

Il trucco degli oggetti appesi al muro con la sola frizione funziona davvero? Un grosso MA

Le condizioni a cui il trucco degli oggetti appesi al muro con la sola frizione sono una lunga serie: l’oggetto deve avere uno scarno peso, il muro deve essere verniciato con vernici texturizzate (leggermente ruvide) e spesse e l’adesione, ovviamente, risulterà molto blanda.

Una combinazione tra la frizione tra le due superfici che riscalda la vernice ammorbidendola (cosa che accade se, come negli ambienti scolastici spesso usati per le “sfide virali” sostanzialmente si rivernicia periodicamente “alla buona” senza sgrattare lasciando quindi muri con più vernice che stucco…), il contatto tra le asperità delle sue superfici e l’esiguo peso dell’oggetto rispetto alla superficie comporta un’adesione parziale.

Questo porta al secondo punto: tutti i video in cui gli oggetti si distaccano lasciando il muro intonso sono falsificati.

Il tentativo graffierà il muro, e spesso anche l’oggetto (pensate a chi tenta di farlo con caricabatterie e giochini elettronici che vorrebbe tenere intatti), ed è questo parte dell’elemento virale della challenge, ovvero il griefing, la componente trollesca di chi gode nel leggere di altri utenti che si “inguaiano” grazie alle sue condivisioni.

Quindi il muro si graffierà, sicuro, piccoli oggetti potrebbero reggere per un breve periodo, grandi oggetti sfracellarsi al suolo

Piccoli oggetti con una texture ruvida potrebbero reggersi per un po’, ma chi ha mai provato ad appendere un calendario da muro leggermente più pesante della norma (quelli con illustrazioni e spina rigida in cartone spesso) usando le Command Strips e i piccoli biadesivi da cucina per vederli cascare al suolo dopo una settimana saprà che più che un trucco di prestigio non è.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

