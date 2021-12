“Il Trono di Pfizer”: questo il titolo di una condivisione che raffigura dei medici che girano un video. Con le implicazioni che sia un video falso creato per simulare la pandemia che ovviamente per i novax non esiste.

Cosa che è una fake news data da un video decontestualizzato. E va detto non sarebbe neppure la prima volta.



Il rasoio di Occam parla chiaro: se un problema ha una soluzione semplice ed una inutilmente arzigogolata, la soluzione più verosimile e spesso la più vera è la più semplice. Se ha gli zoccoli, nitrisce e galoppa è un cavallo. Anche se potrebbe essere una zebra dipinta di marrone e aviotrasportata nella Maremma da uno sceicco burlone per fare giocosi scherzi ai toscani, è più probabile sia un cavallo.

Esattamente come dinanzi ad un video promozionale è assai più probabile sia un video promozionale che non una messa in scena (“Il Trono di Pfizer”) così goffamente messa in onda che il primo individuo con una connessione internet e un numero di dita sufficienti da battere sulla tastiera possa disvelare.

“Il Trono di Pfizer”: novax scoprono un video promozionale, si convincono sia una false flag

Si tratta infatti, come rilevano i colleghi francesi, della presentazione di una nuova area dello Shamir Medical Center.

Scopo del video non è stato “simulare la pandemia” ma ostentare ed evidenziare come nel marzo del 2021 lo Shamir Medical Center di Be’er Ya’akov (Israele) abbia con successo convertito un parcheggio in una struttura ospedaliera rinforzata (cosa non banale dato il clima geopolitico di Israele) e munito di ogni presidio medico atto alla lotta al COVID.

Ovviamente se presenti una struttura ospedaliera nuova non la riempi di malati per fare un video: in primo luogo perché la stai presentando prima che sia aperta al pubblico, in secondo luogo per non trasformare un video promozionale in una sorta di feticismo del dolore.

“Quello che vedete nel video è la nostra nuova installazione di emergenza nel nostro parcheggio. Abbiamo voluto mostrare con le immagini come possiamo trasformare un parcheggio in una struttura medica di emergenza”, ha spiegato a franceinfo il portavoce dell’ospedale. “È un peccato che qualcuno stia cercando di trasformare questo video in uno strumento anti-vaccino , aggiunge Liad Aviel. “Non abbiamo niente a che fare con questo e stiamo prendendo posizione contro questa teoria del complotto”.

Sconfessando dunque la Fake News.

