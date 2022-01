Il TG3 del 2015 aveva dato anticipazioni sul Coronavirus: soliti dettagli ignorati

Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame a gennaio 2022, per tutti coloro che ancora credono nel TG3 del 2015 che ci avrebbe fornito anticipazioni rilevanti sull’arrivo del Coronavirus. Una storia vecchia, che aveva preso piede a marzo 2020 e che ci siamo affrettati a smentire, affinché non prendessero piede strane teorie complottiste su un argomento tanto delicato. A differenza di allora, vogliamo però aggiungere qualche nota a margine per contestualizzare al meglio il tutto con lo sviluppo delle ricerche.

Chiariamoci sul TG3 del 2015 che aveva dato anticipazioni sul Coronavirus

Due i temi da affrontare quest’oggi. Quanto stiamo per riportarvi non ha alcuna attinenza sull’ipotesi che il Covid sia stato creato in laboratorio in Cina. Si tratta di un discorso da affrontare a parte, sul quale al momento non possiamo escludere nessun tipo di scenario. In attesa di saperne di più sotto questo punto di vista, abbiamo comunque degli aspetti da prendere in esame in merito alla storia del TG3 del 2015. Un’edizione del TG Leonardo che avrebbe preannunciato la pandemia degli ultimi due anni per intenderci.

Qui si entra in un contesto differente, smentito tramite AGI, a suo tempo dal direttore della testata regionale Rai, Alessandro Casarin. A suo dire, infatti, il servizio del 16 novembre 2015 andato in onda nella rubrica “Leonardo” della TgR ha trattato un super virus polmonare dai pipistrelli e topi studiato nei laboratori cinesi, a sua volta estratto da una pubblicazione della rivista Nature. A tal proposito, Casarin ha dichiarato che la stessa rivista, pochi giorni prima, abbia precisato che il virus di cui menzionato nel servizio e creato in laboratorio, non avesse alcuna relazione con il virus naturale Covid-19.

Insomma, un chiarimento fondamentale per contestualizzare una volta per tutte ogni discorso sul TG3 del 2015 che ci avrebbe anticipato l’arrivo del Coronavirus, puntualmente creato in laboratorio a detta di alcuni in Italia.

