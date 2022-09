Il TG1 annuncia l’arresto di Allegri: canale satirico fa credere che sia stato arrestato realmente

Il fenomeno dei troll è sempre più dilagante in rete, al punto che da alcune ore si crede all’annuncio fantomatico del TG1 in merito all’arresto di Allegri. Ironizzando sui pessimi risultati conseguito come allenatore della Juventus in questo inizio di stagione, infatti, c’è chi sta scherzando sui social, simulando un servizio andato in onda durante il telegiornale. E così, dopo le tante bufale sul suo esonero prese in esame negli ultimi tempi sul nostro sito, oggi tocca concentrarsi sulla fake news secondo cui sarebbe stato arretato.

Il TG1 non ha mai annunciato l’arresto di Allegri: la satira dice che sarebbe stato arrestato

Per quale ragione non abbiamo utilizzato la mascherina con “bufala“, a proposito dell’immagine del pezzo odierno? La scelta è ricaduta su satira, in quanto il canale YouTube in questione è famoso per la creazione di contenuti che vanno proprio in questa direzione. Non c’è la volontà di diffondere notizie non vere, ma solo quella di ironizzare su temi caldi del momento. Sta poi al lettore conoscere lo stile comunicativo di chi trasmette determinati annunci.

Staremo a vedere se ci saranno reazioni o meno da parte del diretto interessato o dalla Juventus, visto il momento delicato che stanno vivendo le parti chiamate in causa, ma come sempre avviene in questi casi, è importante contestualizzare ogni discorso. Insomma, la satira è sempre stata questa in Italia e in qualche modo (almeno in teoria) andrebbe accettata anche sulla storia dell’arresto di Allegri. Dal nostro punto di vista, possiamo soltanto ribadire che il TG1 non abbia mai trasmesso un servizio con il tecnico arrestato.

Vi lasciamo a questo punto al video che riproduce ironicamente un finto servizio del TG1 in merito all’arresto di Allegri, mentre tanti italiani ignorano che il canale satirico stia scherzando a proposito dello scenario secondo cui sarebbe stato arrestato realmente

