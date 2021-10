Il Tempo insiste con la propria lettura del rapporto ISS sui morti 3783 con Covid

Arriva oggi 26 ottobre la replica ufficiale da parte del noto quotidiano “Il Tempo“, in merito alle polemiche che hanno fatto seguito alla lettura della testata a proposito del rapporto ISS sui morti con Covid. Il famoso 2,9% di deceduti senza ulteriori patologie, che ammonta a poco più di 3.000 pazienti rispetto agli oltre 130.000 italiani che hanno perso la vita con il virus durante la pandemia. Una percentuale bassa, che secondo il giornale in questione renderebbe lo stesso virus molto meno pericoloso di quanto si dica.

Il Tempo risponde con la propria interpretazione del rapporto ISS sui morti con Covid

Alla luce dei malintesi venuti a galla in questi giorni, anche noi abbiamo provato ad esaminare la vicenda più da vicino con alcuni approfondimenti. Ieri, poi, è arrivata la presa di posizione da parte dell’istituto, con colpevole ritardo, dopo che i vari Alessandro Meluzzi ed Enrico Montesano (tanto per citarne due) sono andati in tv a sbandierare quel famoso 2,9%. Il tutto, mentre i 3.783 morti con Covid senza altre patologie sono finiti su alcuni cartelloni nelle piazze italiane. Proprio a margine del rapporto ISS.

La nota è chiara e consente di definire al meglio il contesto delle statistiche trapelate con il rapporto ISS. Il concetto che continua ad essere ignorato da Il Tempo è molto semplice: al di là di quanto affermato dall’istituto nelle prime settimane successive allo scoppio della pandemia, abbiamo certezze che che il restante 97,1% di vittime sarebbe morta a stretto giro a causa delle altre patologie? Secondo l’ISS no, al punto che si parla di prospettive di vita nell’ordine di anni.

La considerazione fondamentale è questa a margine del rapporto ISS sui morti con Covid, a prescindere da quello che si possa pensare sulle caratteristiche del virus e sulla gestione della pandemia. Andando al di là di possibili guerre di principio tra le parti. C’è stata un’interpretazione forzata dei dati secondo l’ISS e ammetterlo sarebbe auspicabile per tutti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.