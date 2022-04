Il Teatro Goldoni di Livorno cancella la serata di Orsini: tutti gli aspetti ignorati

Fa molto discutere in queste ore la decisione del Teatro Goldoni di Livorno, che dopo un’attenta valutazione ha preferito rimuovere la serata che doveva essere dedicata al Professor Orsini. Il docente, le cui tesi sulla Russia e sull’Ucraina in merito al conflitto in corso tra i due Paesi fanno sempre tanto discutere, è finito in questo modo al centro di un nuovo caso e la sensazione netta è che si parlerà della vicenda ancora a lungo. Tuttavia, visto che si discute di libertà d’espressione, è evidente che occorrano anche chiarimenti sulla vicenda.

Perché il Teatro Goldoni di Livorno ha preferito cancellare la serata del Professor Orsini

Il Professor Orsini, come evidenziato in occasione dell’ultima apparizione su LA7, durante la trasmissione condotta da Giletti, esprime spesso e volentieri opinioni “divisive” sulla guerra in Ucraina. Assunti che, per forza di cose, hanno anche implicazioni politiche. Ne abbiamo parlato con diversi approfondimenti sul nostro sito. Fondamentalmente, il Teatro Goldoni di Livorno ha deciso di cancellare l’evento del Professor Orsini non per le sue specifiche teorie.

Come riporta Next Quotidiano, infatti, la comunicazione inviata dallo staff al docente evidenzia che il teatro semplicemente non voglia essere dato in concessione a qualcuno per dibattere temi di natura politica. Tradotto, questo vuol dire che sulla carta il medesimo provvedimento sarebbe stato preso anche nei confronti di chi in questo periodo storico sostiene tesi maggiormente filoucraine. Concetto che sui social pare non essere a destinazione, visti alcuni commenti:

“Niente Orsini? E chi ci viene più nel vostro teatruncolo”; “Censurando Orsini come teatro avete toccato il fondo, fate veramente sch***”; ” qualcuno pochi giorni fa non canticchiava per strada qualcosa …per una festa della libertà dicevano“.

Tutte reazioni che cozzano con la dichiarazione ufficiale del Teatro Goldoni di Livorno, che cancellando la serata del Professor Orsini vuole semplicemente evitare che siano discussi delicati temi politici.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.