Il tatuatore NoVax Siddharta intubato si pente: lanciato un appello a tutti

Sembrava una di quelle storie legate alla propaganda ProVax o NoVax, a seconda di come venga concepita il vaccino contro il Covid, ma dalle nostre verifiche abbiamo delle conferme importanti a proposito della vicenda di Siddharta. Si tratta di un noto tatuatore di Frosinone, che in passato aveva fatto parlare di sé per i suoi post social decisamente contrari alla campagna di vaccinazione che è in corso in Italia.

Il pentimento del tatuatore NoVax Siddharta, con tanto di appello

Il caso di oggi ci mostra un cambio repentino di opinione sul vaccino da parte del tatuatore NoVax, conosciuto in città con il nome di Siddharta. A fine luglio, infatti, pubblicava post su Facebook in cui mandava tutti a quel paese, affermando di non avere intenzione di vaccinarsi. Lo trovate ancora all’interno del popolare social network. Poi il contagio, il ricovero e la terapia intensive, con il terrore di non farcela e l’appello a vaccinarsi. Anche in questo caso troverete il post su Facebook, con alcune reazioni ugualmente di impatto:

“Stessa cosa mio marito. È stato una settimana con lo scafandro e poi finito intubato in coma farmacologico e trasferito a Milano. Altra settimana e mezza a pregare senza poterlo vedere. Solo notizie telefoniche dai medici, per fortuna bravissimi. Uscito ieri dalla terapia intensiva e oggi trasferito in reparto infettivi. Prima di essere intubato mi ha scritto addio. E poi ci hanno consegnato vestiti e cellulare. Ma oggi siamo felici di poterlo vedere, sebbene da un vetro, che inizia a muovere le mani e aprire gli occhi”.

E così, mentre in Italia abbiamo giornalisti che si dilettano a lanciare titoli completamente irresponsabili sul vaccino, come abbiamo osservato in giornata a proposito della miocardite del centrocampista del Sassuolo, Pedro Obiang, ci sono storie autentiche. Quella di Siddharta ha un certo impatto emotivo, soprattutto per il modo in cui è cambiata la sua percezione nei confronti del vaccino nel giro di pochissime settimane.

