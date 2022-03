Il sito istituzionale dell’Ucraina “oscurato dal provider tedesco”: Hetzner respinge le accuse

Il sito istituzionale dell’Ucraina sarebbe stato oscurato da Hetzner, il provider tedesco. Lo afferma il Ministero degli Affari Esteri sui social, che riferisce di aver subito un down di diverse ore “senza spiegazioni”. Per la precisione, ad aver subito un tale intervento sarebbe stato il sito war.ukraine.ua, un osservatorio sull’avanzata di Putin in Ucraina che ora è ritornato online.

Il tweet da parte dell’account istituzionale dell’Ucraina è comparso nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 marzo, e riportava quanto segue:

Qualche ora dopo è arrivata la replica di Hotzner Online, che in un tweet di risposta si è dissociato dall’accusa e si è detto disponibile a effettuare le opportune verifiche:

Hetzner Online chiarisce che non siamo coinvolti nella rimozione del sito web http://war.ukraine.ua . Cloudflare ha riconosciuto che l’IP in questione non è nella nostra rete . Se avete maggiori informazioni sull’IP reale, fatecelo sapere.

Sulla pagina Facebook del Ministero ucraino degli Affari Esteri troviamo più dettagli:

war.ukraine.ua: l’accesso al sito ufficiale dell’Ucraina è diventato impossibile a causa delle azioni inspiegabili del provider di hosting tedesco Hetzner Online GmbH.

Il 7 marzo, alle 16:30 (ora di Kiev), il sito web ufficiale dell’Ucraina gestito dal Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina, che presenta informazioni verificate sull’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina, è diventato inaccessibile poiché l’account di hosting è stato disabilitato. La società di hosting Hetzner Online GmbH non ha fornito alcuna spiegazione sulle cause dell’indisponibilità del sito web.

Il rappresentante dell’Ambasciata dell’Ucraina presso la Repubblica federale di Germania ha contattato tre volte l’ufficio di Hetzner Online GmbH, sia tramite l’e-mail ufficiale dell’azienda che per telefono. I rappresentanti della società non sono stati in grado di fornire una spiegazione esauriente e hanno dichiarato di non essere autorizzati a divulgare alcuna informazione in merito.

A causa della disattivazione dell’account di hosting, parte del contenuto del sito Web è ora persa. Il team del Ministero è al lavoro per ripristinare l’accesso al sito e per migrare i dati recuperati su un altro hosting provider.

In tempo di guerra, riteniamo che tali azioni rappresentino un atto ostile e chiediamo una spiegazione immediata dal management dell’azienda.

Disabilitando l’account di hosting, Hetzner Online GmbH ha interrotto l’accesso a una piattaforma vitale che ospita informazioni verificate per migliaia di stranieri da tutto il mondo. Il sito web war.ukraine.ua fornisce informazioni verificate su tutti gli aspetti dell’invasione russa dell’Ucraina a un vasto pubblico internazionale. I contenuti di Hostec includono rapporti militari e storie umane di ucraini che difendono il loro paese, aiutano gli altri, mostrano solidarietà ed eroismo. La portata della piattaforma è cresciuta costantemente e ora ha un pubblico internazionale regolare, poiché l’interesse per le notizie dall’Ucraina è cresciuto in modo significativo dall’inizio della guerra. Dal 24 febbraio, oltre 1,8 milioni di utenti unici hanno visitato il sito Web (al 7 marzo 2022).