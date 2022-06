Il silenzio di Luigi Di Maio sui migranti, come lui solo Matteo Salvini e Giorgia Meloni

Il silenzio di Luigi Di Maio alla domanda sui migranti è certamente singolare. Era il 7 settembre 2021 e il Ministro per gli Affari Esteri si trovava nello studio di In Onda, su La7, in presenza di David Parenzo, Concita De Gregorio e Diego Bianchi. Parenzo gli aveva posto una domanda sui migranti, e Di Maio si era chiuso in un silenzio imbarazzante, tanto da mettere a disagio anche gli altri presenti.

Il filmato

Il filmato è stato caricato sui social. Il giornalista David Parenzo domanda a Di Maio: “La crisi afghana porterà nuovi migranti nel nostro Paese?”. Il ministro non risponde, chiudendosi quindi in un silenzio imbarazzante.

Parenzo lo incalza: “Il ministro Di Maio che dice?”. Ancora silenzio. Concita De Gregorio rilancia: “Questa sarebbe la domanda”. Niente da fare. Di Maio tenta una risposta ma riesce soltanto a farfugliare poche sillabe. La De Gregorio si alza e lascia lo studio, interdetta.

La verità

In realtà si tratta di un montaggio ad hoc tra vari momenti della puntata. Nella versione integrale del servizio, infatti, troviamo l’intervento originale al minuto 1:40. In realtà non c’è stato alcun silenzio prolungato e imbarazzante.

Alla domanda di Parenzo, Luigi Di Maio ha risposto: “Sulla migrazione la situazione è sotto controllo, sia alla frontiera tagika che alla frontiera pakistana non ci sono pressioni notevoli”.

Perché “come lui solo Salvini e Meloni”?

Tranquillo, caro lettore, non è un attacco politico. Nel titolo abbiamo scritto che come di Maio ci sarebbero soltanto Matteo Salvini e Giorgia Meloni perché anche su questi due volti del centrodestra sono stati fatti montaggi simili a quello preso in analisi oggi.

Di più: Salvini è stato ben due volte (la prima, la seconda) oggetto di montaggi ad hoc in cui è stato fatto credere che il leader della Lega restasse in silenzio di fronte a certe domande.

Nel caso di Giorgia Meloni, addirittura, era stato realizzato un montaggio (qui il nostro articolo) in cui si faceva credere che la leader di Fratelli D’Italia si fosse messa a ridere al Maurizio Costanzo Show dopo la domanda: “Non è ora di fare una legge contro l’omofobia?”.

Il silenzio di Luigi Di Maio sui migranti, quindi, non esiste: è soltanto un montaggio satirico come tanti altri presenti sul web e che riguardano altri esponenti politici.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.